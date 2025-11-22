修杰楷爆閃兵首露面 梧桐妹「1舉動」暖喊：愛你
昨（21日）林映唯和老公Richard舉辦婚禮，現場星光熠熠，而賈靜雯更是擔任證婚人，帶著一家四口全部到場。近日修杰楷被爆出閃兵，這也是他爭議後首度露面，梧桐妹也曬出和修杰楷的合照，瞬間成為話題焦點。
梧桐妹昨日大方在IG限時動態曬出了和賈靜雯、修杰楷、咘咘和BO妞的合照，可以看見面對深陷閃兵爭議的修杰楷，也絲毫不吝嗇的從背後緊抱並靠著他的肩，合照上還寫著：「愛你」，一家人的好感情不言而喻。
事實上，修杰楷在上月被爆出以不實病歷申請替代役、提前退伍，本月14日檢方以背離社會對公眾人物的期待與公民應盡的責任，考量其法定役期均為1年10月，建請法官判處2年8月徒刑，修杰楷的經紀公司則表示：「尊重司法，暫不回應。」
