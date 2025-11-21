修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。
照片中，梧桐妹從繼父修杰楷背後抱住他，並甜喊：「愛你。」修杰楷也露出微笑。他自從爆出涉及閃兵後，在社群上也低調沒有分享任何近況，與過去經常分享家庭生活的狀態很不同。
花15萬偽造病例仍服役！50萬交保後遭起訴
42歲的修杰楷上個月因涉及閃兵被逮，員警進入家門將他上銬帶走，賈靜雯當時人在廈門拍戲，跨海發聲對於孩子受到驚嚇很擔心。修杰楷到案後已向警方坦承，曾花費15萬元偽造「血壓異常」，試圖辦理免役，但經體檢後僅獲得替代役資格，原本仍想繼續拼免役，但最終決定入伍服替代役。修杰楷當時以50萬元交保，日前並遭檢方起訴。
