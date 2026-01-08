修杰楷神隱2個半月首度現身 低調出席蕭敬騰岳父追思會

資深藝人林光寧追思紀念會，今天上午11點半在懷愛館舉行。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬今在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳為他舉行追思紀念會，女婿蕭敬騰、女兒Summer送林光寧走完人生最後一程。修杰楷去年10月因閃兵風波，神隱2個半月，今身穿黑色外套、戴口罩低調現身追思會，身旁未見賈靜雯，經紀人透露目前賈靜雯在中國拍戲，這也是修杰楷去年10月捲閃兵案被抓後首露面。

修杰楷今低調快步進入會場，沒有停留受訪。至於修和蕭敬騰、Summer交情甚篤，賈靜雯和修杰楷的女兒咘咘、波妞認蕭敬騰當乾爹，兩家人互動親密熱絡，蕭敬騰結婚時由乾女兒們以及梧桐妹擔任花童。

只是修杰楷去年10月21日捲入閃兵風暴，遭指控以不實病歷申請替代役、提前退伍，甚至被警方上銬帶回偵訊，最後以50萬元交保，檢方並依違反妨害兵役相關罪嫌起訴，求處2年8個月徒刑。

事件爆發後，他以一張全黑圖發聲道歉，原本一個月4場活動起跳的他神隱在大眾視野，社群平台也噤聲，只有二度在梧桐妹社群照片中現身。

