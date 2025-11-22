修杰楷遭求刑2年8月「露面笑了」！梧桐妹「後方環抱暖喊2字」
娛樂中心／綜合報導
37歲女星林映唯與交往3年多的男友Richard 昨（21日）完成終身大事，甜蜜成為夫妻，賈靜雯一家人也到場見證幸福時刻。特別的是，修杰楷在爆出「閃兵」風波後首度出現在家族合照中，而梧桐妹當天在 IG 曬出與他的合照，從背後抱住他，並寫下「愛你」，一家人依舊緊密的感情立刻成為焦點。
梧桐妹（右）透過社群發文，和家中每位成員拍照留念，久未露面的修杰楷（左）也入鏡，靦腆微笑的模樣十分暖心。（圖／翻攝自IG ＠angelsun619）
梧桐妹昨晚透過社群發文，和家中每位成員拍照留念，久未露面的修杰楷也入鏡。畫面中他被梧桐妹從後方緊抱，靦腆微笑的模樣十分暖心，這是他近一個月來首度正式露面，與先前頻繁分享家庭日常的狀態形成鮮明對比。另外，梧桐妹也放上與媽媽賈靜雯的合照，母女倆狀態都非常好，看起來更像姐妹，賈靜雯臉上也帶著輕鬆笑意，完全不受外界紛擾影響。
梧桐妹（右）也放上與媽媽賈靜雯（左）的合照，母女倆狀態都非常好，看起來更像姐妹。（圖／翻攝自IG ＠angelsun619）
42 歲的修杰楷上月因「閃兵」事件被警方帶回偵訊，當時賈靜雯正在廈門拍戲，修杰楷後來向警方坦承，自己曾花15萬元試圖藉由偽造病況求免役，最終只取得替代役資格，原想繼續爭取，但最後決定入伍，並以 50 萬元交保，近日遭檢方正式起訴，並建請法院量處有期徒刑2年8個月。
修杰楷因《名揚四海》人氣飆升，陽光又溫柔的形象讓他收穫大批支持者。與賈靜雯婚後，一家五口感情融洽，他與梧桐妹、咘咘、波妞的暖心互動更讓他拿下「國民好爸爸」封號。如今因役期爭議暫時淡出社群，也讓外界更加關注他的後續動向。
原文出處：修杰楷遭求刑2年8月「首露面」笑了！梧桐妹「後方環抱暖喊2字」賈靜雯也在
