修杰楷遭求重刑2年8月！賈靜雯被曝「擺攤賣燒烤」粉急了

娛樂中心／綜合報導



女星賈靜雯與修杰楷於2015年結婚後，兩人一同養育3名女兒，沒想到修杰楷10月21日爆出閃兵案交保後，風波持續延燒，近日更遭檢方起訴2年8個月，對於丈夫爭議，賈靜雯雖保持低調，卻仍因專業行程密集曝光，狀態意外成為網路焦點，近期他更因公開一段《紫色大麗花》拍攝 55 天殺青的紀錄畫面，展現彷彿燒烤攤闆娘架勢，讓粉絲笑出來：「真擺攤馬上搬過去找你！」。





修杰楷遭求重刑2年8月！賈靜雯遭流出上衣滑落「擺攤賣燒烤」粉急：去找你…

賈靜雯近日因為老公修杰楷閃兵，再次成為公眾焦點。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）

廣告 廣告

賈靜雯才在金雞獎以一身純白禮服驚豔全場，面對老公修杰楷遭檢方起訴 2 年 8 個月的閃兵爭議，她並未多作回應，但依舊被外界讚嘆狀態穩定、氣色絕佳，除了典禮行程，她近日也公開一支新戲《紫色大麗花》劇組在廈門花費55天拍攝完成的殺青紀錄影片，分享片場日常，在影片裡身穿一字領的賈靜雯，趁殺青日的休息時間，站在烤檯前拿起肉串、調味料一陣操作，他更自誇很有架式、可以去擺攤，「我覺得我也蠻酷！」，超有戲的小劇場讓現場工作人員笑聲連連。





修杰楷遭求重刑2年8月！賈靜雯遭流出上衣滑落「擺攤賣燒烤」粉急：去找你…

賈靜雯近日公開新戲《紫色大麗花》殺青片，休息時站在烤檯前烤肉的模樣，被粉絲笑稱「擺攤秒支持」。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）

賈靜雯在片場展現輕鬆又幽默一面，讓許多小紅書粉絲也留言：「唯一女神，真的美死了」、「這影片太短了啦，下次再長點欣賞不夠的美貌」、「美麗的老大殺青快樂！ ！ ！」、「是烤肉串的老闆，我從桃園直接搬過去找你！」、「姐姐辛苦啦～」、「恭喜殺青，回去好好休息」、「寶寶好美！」，不過也有網友提出疑問，「55天拍完是否有點太快？假設是15集的電視劇，平均不到4天拍完1集，每場戲最少化妝1次，每次所有演員加起來要幾個小時，佈景、燈光、收音準備也最低消費幾小時，每集少不了會有幾個場景……」，不過也有粉絲糾錯，表示劇集只有12集，另一網友則跳出來分析，認為這次賈靜雯新戲劇組原本預定拍攝65天，如今55日提早收工，的確讓外界認為「太趕了」，不少人都好奇最後拍攝成果。





原文出處：修杰楷遭求重刑2年8月！賈靜雯被曝上衣滑落「擺攤賣燒烤」粉急：去找你…

更多民視新聞報導

賈靜雯廟口飆罵修杰楷！私下面遭曝本人急喊1句逗笑網：真夫妻

上海路邊「包頭大姐」竟是50歲賈靜雯！私下反差真面目網認不出

賈靜雯35年前稚嫩照出土！同框王耀慶「50歲真實落差」網嚇愣

