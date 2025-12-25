修杰楷遭起訴「平安夜露臉了」！梧桐妹「解放上空」畫面曝

娛樂中心／楊佩怡報導

女星賈靜雯與修杰楷於2015年結婚，目前共同養育家中3寶的夫妻倆，常在網路分享溫馨家庭生活，沒想到修杰楷10月21日爆出閃兵過往，以50萬交保後風波持續延燒，日前更被檢方起訴2年8個月。昨（24）日為一年一度的耶誕平安夜，卷入閃兵爭議的修杰楷，低調現身女兒梧桐妹的限動，一家5口過耶誕節的畫面曝光。





修杰楷遭求刑2年8個月「平安夜全黑現身」！梧桐妹辣穿Bra「解放上空」畫面曝光

修杰楷（左）閃兵案後的第一個平安夜，他身穿全黑運動套裝現身，賈靜雯（右2）則素顏入境。（圖／翻攝自IG ＠angelsun619）

廣告 廣告

昨（24）日平安夜，梧桐妹在IG發文曬出2張耶誕節一家5口的美照，畫面中可見，修杰楷、賈靜雯和三個女兒（梧桐妹、咘咘、波妞）齊聚在家中慶祝平安夜。全家人在裝飾華麗的耶誕樹前合照，耶誕樹上掛滿了各式球飾與燈串，頂端還戴著一頂耶誕帽，充滿溫馨的佳節氣氛。

修杰楷遭求刑2年8個月「平安夜全黑現身」！梧桐妹辣穿Bra「解放上空」畫面曝光

梧桐妹（右）身穿低領上衣與兩位妹妹在耶誕樹前合影。（圖／翻攝自IG ＠angelsun619）

坐在畫面最左側的修杰楷，身穿黑色休閒連帽上衣，頭戴耶誕帽，對著鏡頭露出溫暖的笑容；賈靜雯則素顏入鏡，穿著深色俐落的外套，同樣戴著紅白色聖誕帽，展現出知性的美貌。大女兒梧桐妹一頭中長髮，身穿黑色低領小背心配上黑色罩衫，俏皮比出「V」手勢，其樣貌漸趨成熟大方，散發出少女氣息。二女兒咘咘穿著亮片點綴的淺紫色上衣；三女兒波妞則穿著白色毛茸茸的可愛上衣。姊妹倆都戴著俏皮的「鹿角造型」頭飾，顯得既靈動又可愛。

修杰楷遭求刑2年8個月「平安夜全黑現身」！梧桐妹辣穿Bra「解放上空」畫面曝光

梧桐妹（左圖左）時常曬出與修杰楷（左圖右）和賈靜雯（右圖右）的日常相處畫面。（圖／翻攝自IG ＠angelsun619）

事實上，修杰楷上月因「閃兵」事件被警方帶回偵訊，當時賈靜雯正在廈門拍戲，修杰楷後來向警方坦承，自己曾花15萬元試圖藉由偽造病況求免役，最終只取得替代役資格，原想繼續爭取，但最後決定入伍，並以 50 萬元交保，近日遭檢方正式起訴，並建請法院量處有期徒刑2年8個月。如今因役期爭議的修杰楷暫時淡出社群，也讓外界更加關注他的後續動向。

修杰楷遭求刑2年8個月「平安夜全黑現身」！梧桐妹辣穿Bra「解放上空」畫面曝光

大女兒梧桐妹時常在IG曬出辣照，展現成熟的一面。（圖／翻攝自IG ＠angelsun619）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：修杰楷遭求刑2年8個月「平安夜全黑現身」！梧桐妹辣穿Bra「解放上空」畫面曝光

更多民視新聞報導

李多慧變身聖誕女郎！「辣舞26秒」粉絲猛看1小時

粉絲曬F3+阿信演唱會照「喊4字」 釣朱孝天怒回應

福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代

