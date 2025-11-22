修杰楷閃兵事件後首現身 梧桐妹背後抱喊「愛你」
新北檢警偵辦王大陸逃兵案如滾雪球般涉案男藝人名單越來越廣，上月發動第三波拘提，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）、Energy坤達（謝坤達）5名藝人，本月新北檢依法起訴，建請法院量處有期徒刑2年8月。神隱多日的修杰楷，昨(21日)久違現身，和賈靜雯、梧桐妹等人參加林映唯的婚禮，看來心情已經平復不少。
昨林映唯、Richard舉行婚宴，請來賈靜雯擔任證婚人，她也帶了老公修杰楷、女兒「梧桐妹」、「咘咘」、「BO妞」，一家五口全到齊，而梧桐妹在IG分享和新郎、新娘合影，還有跟賈靜雯及兩個妹妹的單獨合影，她更從背後抱住修杰楷，寫下兩字「愛你」，似替繼父送暖。
檢警上月到修杰楷住家拘提他，賈靜雯當時人在廈門拍戲，透過公司回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任。但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，非常震驚及擔心。」但警方否認在孩子面前上銬修杰楷，修杰楷則回應：「關於檢方的一切調查，我全力配合，針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查」。
新北地檢署14日依妨害兵役治罪條例等罪嫌，起訴「閃兵二班」修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和坤達、棒棒堂小杰等12人，並表示身為藝人享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，嚴重背離社會對公眾人物期待，考量法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月。對此，修杰楷經紀人表示：「已進入司法程序，目前不會再回應。」
