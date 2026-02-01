修杰楷閃兵停工3個月首發文！IG曬跑步照「6字」揭近況

修杰楷因閃兵案停工。（資料圖／羅永銘攝）

男星修杰楷去年捲入「閃兵案」風波，遭警方拘提並被檢方求刑2年8個月，之後低調消失在大眾視線中。今年1月初，他才低調出席金曲歌王蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧的追思會，當時全程陪伴家人，未多談演藝規劃。1日，修杰楷終於在社群平台更新動態，短短六個字的分享立刻引起粉絲討論。

修杰楷在社群限動中貼出手腕運動手錶的特寫照片，螢幕顯示他完成了一趟戶外跑步訓練，距離為6.02公里，耗時32分14秒，平均配速每公里5分21秒。他在動態附上標籤「有跑就很棒了」，似乎傳達最少要先努力先動起來的訊息，也讓外界看到他維持規律運動的日常。

修杰楷罕見發限動。（圖／翻攝自lefthere036 Instagram）

值得一提的是，修杰楷去年(2025)10月21日也曾在社群發布一張全黑圖片，並沉重寫下聲明，對閃兵案表示深感抱歉，強調全力配合司法調查，並對妻兒與社會各界表達歉意。他在當時坦言身為公眾人物的自責與壓力，也呼籲國民應以誠信面對兵役制度，共同維護公平與正義。此次更新社群動態，亦被認為是他逐步回歸生活與自我節奏的訊號。

在林光寧告別式後，修杰楷依舊維持低調生活，接受媒體採訪時也表示，目前主要以陪伴小孩為優先，未透露明確復工時間。此次短短六字的社群更新，雖然簡單，讓外界得以窺見他近況，也似乎再為復出鋪路。

