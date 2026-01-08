修杰楷閃兵役風波消失演藝圈！現身送別林光寧 13字曝近況
修杰楷今年42歲，去年10月被揪出閃兵役遭到檢方起訴，求處2年8個月的重刑，重創他的形象以及演藝事業，幾乎未出現在螢幕前，8日他現身資深藝人林光寧的追思會，面對大家的關心，他也回應13字。
自從閃兵役事件之後，修杰楷幾乎沒在螢幕前出現，他現身資深藝人林光寧的追思會，被問到近況，他說「最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」接著在工作人員陪同下快步離去。
事實上修杰楷與賈靜雯夫婦，與蕭敬騰還有SUMMER私交甚篤，本來就會私下約吃飯、相聚，修杰楷跟賈靜雯一起生下的兩個女兒，也都認蕭敬騰為乾爹，2024年蕭敬騰跟SUMMER補辦婚禮，兩個女兒也都擔任花童。
其他人也在看
修杰楷回歸工作時間表出爐？閃兵後首度現身近況曝光
修杰楷去年10月因閃兵風波，神隱2個半月，今低調現身資深藝人林光寧追思會，從家祭就到場，顯見和蕭敬騰、Summer一家交情之深。離去時他雙手合十快步走開，深怕模糊焦點，只是最後在等電梯的那段時間，他不得不面對媒體，但問他近況，他僅是尷尬點頭回「謝謝」，至於打算何時回歸工作？他思索一陣子說：「不知道，自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
温昇豪「假戲真做」親吻張榕容！女兒目睹崩潰了 安心亞喪母陷重度憂鬱
金鐘影后劉瑞琪在《整形過後》飾演晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世的「永馨」，成為最讓觀眾心碎的一條情感線。劉瑞琪分享，永馨心中唯一放不下的始終是由安心亞飾演的女兒「蘇菲」，「我深知女兒的心情，所以我選擇用開心的方式，掩飾自己對她的歉意。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
只為3顆肉包！毒犯下車點餐9秒遭警察壓制 老闆娘淡定繼續包
台中市北屯區一家肉包店日前上演戲劇性一幕。一名疑似涉毒的男子，下車點了3顆肉包，還來不及結帳，短短9秒內就遭2名便衣警察衝上前壓制、上銬逮捕。抓捕過程就在攤位前發生，最吸睛的不是警方行動，而是店家老闆娘全程「超淡定」繼續包肉包，反差畫面瞬間掀起網路熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
修杰楷閃兵重創演藝事業！被問復出吐5個字 為林光寧追思會罕見露面
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月 13 日因中風併發吸入性肺炎病逝，享壽 75 歲，今（8）日上午在台北市懷愛館舉行追思紀念會，現場湧入演藝圈與政商界人士送別。除了胡瓜、林智勝等重量級人物到場致意外，先前捲入閃兵風波的修杰楷也低調現身，送林光寧最後一程，難得公開露面引發關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
直擊／修杰楷捲閃兵神隱！現身蕭敬騰岳父告別式 16字回應復工進度
直擊／修杰楷捲閃兵神隱！現身蕭敬騰岳父告別式 16字回應復工進度EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
為柯文哲獨留陳昭姿 民眾黨爆內訌！麥玉珍酸「留下來就會過」？
民眾黨前黨主席柯文哲為「兩年條款」態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，結果引發其他要卸任的白委不滿。白委麥玉珍先出面反酸，「若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？」隨後白委林國成也質疑，考試及格者要卸任、考試不及格就留任，外界看來是不太符合邏輯。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
林光寧肺炎辭世今追思會 蕭敬騰緊擁「心碎老婆」
林光寧肺炎辭世今追思會 蕭敬騰緊擁「心碎老婆」EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
蕭敬騰林有慧送別林光寧！黃小柔曝「夫妻私下狀態」：全家都很幸福
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，稍早儀式結束，與林光寧一家有著交情的黃小柔也出面受訪，喊話：「找一天一起聚會，陪他喝一杯，一起憶當年。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
不是特休！請1種假「領全薪、還週休4天」一票人嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導近日社群平台 Threads 流傳一則貼文，引發熱烈討論。有網友分享，身邊一名被資遣的同事不但沒有愁眉苦臉，反而頻頻請假，宛如進入「一週只上三天班」的節奏。原以為對方是在消化剩餘特休，追問後才發現，請的竟是受法律保障的「謀職假」，不僅不影響特休天數，離職時還能把特休全數折現。貼文曝光後，引發網友們熱議，驚呼「工作10年第一次聽到」。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
邊荷律喪父後母又病倒！心碎發聲「只能努力撐著」長文向粉絲致歉
韓籍啦啦隊邊荷律擁有甜美的臉蛋，來台發展至今也受到粉絲喜愛。日前她突缺席活動，事後坦言父親突然離世，緊急返韓處理後事。8日透過社群平台Threads發文，透露母親因承受巨大打擊而病倒，身為獨生女的她，必須陪伴在一旁，也希望台灣粉絲不用為她擔心。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
伊能靜濕身畫面流出！比基尼狂洩「絕頂S曲線」掀網暴動
娛樂中心／張予柔報導女星伊能靜過去以「飛鷹三姝」的身分走紅，與方文琳、裘海正合作唱紅〈愛你十分淚七分〉、〈愛我的人和我愛的人〉等經典歌曲，成為80年代樂壇代表人物。現年57歲的她，多年來以凍齡外貌和健康身材著稱，近日她在社群平台罕見曬出與丈夫秦昊及家人前往杜拜、阿布達比旅遊的比基尼濕身影片，展現火辣沙漏型身材，引來網友狂讚。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
記憶體概念股熄火！美股早盤漲跌互見
[NOWnews今日新聞]美股7日開盤記憶體概念股未能延續漲勢，近日大漲的SanDisk、美光、希捷科技等均下跌，市場觀望新的行情動能，美股各大主要指數漲跌互見。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌14...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 1
曾砸32萬修補感情！妮可基嫚與凱斯厄本正式離婚 19年婚姻劃下句點
根據《路透社》、《PEOPLE》與《美聯社》等多家外媒報導，妮可基嫚與凱斯厄本2005年在洛杉磯相識，隔年於雪梨舉行婚禮。多年來兩人育有兩名女兒，曾被外界譽為演藝圈模範夫妻。然而早在結婚10周年時，夫妻間已傳出關係不睦，兩人當時曾前往美國華盛頓州一處豪華伴侶度假村進...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
甜茶奪影帝淚謝凱莉珍娜⋯台下大咖表情超尷尬、女神一頭霧水
2026評論家選擇獎日前舉辦頒獎典禮，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以《橫衝直闖》抱回最佳男主角。他在台上甜謝女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），卻讓台下不少人聽得一頭霧水。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭敬騰淚崩告別岳父 曝最大目標「挨爸爸的罵」
蕭敬騰也提到岳父是個對外人特別好的人，有時卻會把小脾氣留給家人，「但我認為，這也是只有家人才能擁有的另一種幸福，爸對我沒有最好、只有更好，難道我是外人嗎？我一直都得不到爸爸的一點脾氣跟臉色，在林家我沒有被罵被嫌過的一天，這成為我的目標，就是挨罵，期待被爸...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1
男友「排除萬難飛到廣州」只為給她驚喜！小禎狂哭不停：終於遇見說到做到的人
女星小禎（胡盈禎）上月迎來41歲生日，與佩甄、小馬夫妻等好友一同飛往廣州慶生，原本以為只是單純的好友旅行，沒想到卻得到讓她當場情緒潰堤的驚喜。原先因工作無法同行的廚師男友Alan，竟在慶生派對上悄悄現身，讓小禎忍不住當場落淚，事後回想仍感動直呼：「我終於等到這一刻呀！」姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
曹西平猝逝10天 一中商圈穿洞店現況曝
藝人曹西平10天前在新北三重家中猝逝，曹西平是台中市人，他近年在西門町跟一中商圈開設穿刺專門店，「Jeremy穿洞日常 」吸引年輕人「打耳洞」，一中店門口高掛「曹西平回來了」紅布條已卸下，但招牌跟海報可見曹西平照片，甚至有外縣市遊客逛一中街，專程繞到穿洞店。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蕭敬騰岳父林光寧1/8辦追思會 Summer忍慟發訃聞：來陪爸爸party
金曲歌王蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於12月13日辭世，享壽75歲。家屬日前發出電子訃聞，宣布將在8日上午舉辦追思紀念會，邀請親朋好友穿著白色服裝一同前來送別林光寧，「用他最喜歡的熱鬧與笑聲，為他舉辦一場溫馨的畢業典禮」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
時尚網紅害墜樓3／莫莉私人助理24小時待命賣肝 代墊各式支出上看6位數
另據友人回溯，莫莉的前助理是去年2月入職到工作室，擔任她的私人助理，不過幾乎要24小時待命，等於隨時都有可能加班；此外也要負責餵莫莉家中的貓、用自己的名義幫莫莉辦家中無線網路各種大大小小事務，而且所有支出都是由前助理代墊，曾經一個月最高先幫出了10萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1