修杰楷閃兵後首露面送別林光寧 被問復出計劃這樣說

【緯來新聞網】蕭敬騰岳父、老婆Summer（林有慧）父親林光寧上個月因肺炎辭世，享壽75歲。家屬今（8日）台北市懷愛館舉辦追思紀念會，張小燕、胡瓜、修杰楷、林熙蕾、曾國城、黃小柔、球星陽岱鋼、林智勝等人都到場送別。修杰楷深陷閃兵風波後首度露面，被問到現況，他低調表示：「最近都在陪小孩，謝謝大家關心。」被問到是否有計畫復出演戲時，他僅低聲表示：「再一陣子吧」

修杰楷深陷閃兵風波後首度露面（圖／許方正攝）

廣告 廣告

胡瓜今與老婆丁柔安、女兒小禎一同到場，胡瓜感性表示：「歡送他一下，歡樂氣氛不要有太悲傷氣氛，大家穿白的，一起敬他的酒。」黃小柔則說有傳簡訊給老蕭和Summer，「每次吃飯喝酒都會聽到林爸爸爽朗的笑聲，林爸爸一直都很瀟灑，他們現在全家都很幸福，我也覺得有老蕭在，有Summer姐照顧媽媽，都很棒很完美。今天是個派對，不是感傷的感覺，所以都還好。」

胡瓜帶著老婆丁柔安、女兒小禎一同到林光寧追思會。（圖／許方正攝）

黃小柔表示林光寧生前性格很瀟灑。（圖／許方正攝）

鮮少露面的林熙蕾，今也到場致意，會後她受訪表示：「這樣林爸爸在天上會比較喜樂，之前都有傳簡訊跟老蕭Summer說，還是要平平安安開開心心度過每一天。」曾國城拿著酒瓶說：「喝一半了，非常貼心，女兒準備得貼心，今天總體的氣氛很好，讓我們可以一起想念和感動。」

林熙蕾也到場致意。（圖／許方正攝）

更多緯來新聞網報導

前韓團成員與「國民不倫男」再婚 吳丞芽慘遭閨密逼下懸崖

宋偉恩剃成光頭超鬱卒 庹宗華送走血癌愛子「痛一輩子」