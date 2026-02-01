修杰楷閃兵案後首度更新近況 「寫6字」曝生活現況

修杰楷在閃兵風波後首度更新社群，分享日常生活。（圖／林士傑攝）

男星修杰楷去年捲入閃兵風波，遭警方上銬拘提，日前更被檢方求刑2年8個月。自曾從捲入閃兵案後，修杰楷便低調生活，不過今（1）日他久首次更新社群動態，只用6個字分享日常。

修杰楷今天在社群平台發文，PO出手錶運動紀錄畫面，顯示他跑了6.02公里，耗時32分14秒，並寫下「有跑就很棒了」，這也是他在風波後，首次更新生活動態。

修杰楷寫下「有跑就很棒了」。（圖／翻攝自修杰楷IG）

據悉，修杰楷去年因閃兵案被帶回偵辦，當時發聲明認錯，表示會全力配合調查，之後幾乎未再公開露面。上個月，修杰楷出席歌王蕭敬騰岳父林光寧的追思會，參加家祭，當天散場時，修杰楷被問到何時準備復工，他僅表示目前仍以陪伴小孩為主，未透露明確復出時間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭

商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契

車銀優才出事 韓星金宣虎也爆「設家族法人逃稅」！經紀公司回應了