修杰楷閃兵案後首露面 尷尬回應復出計畫

修杰楷現身林光寧的追思會致意。（圖／侯世駿攝）

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧去年12月13日逝世，享壽75歲，今（8日）舉辦追思會，林光寧生前廣結善緣，許多演藝圈好友到場致意。先前捲入閃兵事件的修杰楷也現身，他一早就低調進入會場，這也是他爆出爭議之後首度在公開場合露面。

修杰楷依照追思會的主題，身穿白色上衣，搭配黑色外套並戴著口罩，一早簽到後就快速步入會場，直到追思會結束才接受訪問。由於他獨自到場，被問到賈靜雯是否有交代什麼話給家屬，他表示剛剛在裡面都說了。

至於是否有計畫復出拍戲？修杰楷低調表示「再一陣子吧」，沒有正面回應工作安排，並說最近都在陪小孩。修杰楷一家與蕭敬騰私交甚篤，孩子們更認蕭敬騰為乾爹，蕭敬騰與Summer補辦婚禮時，修杰楷的女兒們受邀當花童，不難看出兩家人的交情。

