修杰楷閃兵消失憔悴露面！一家五口溫馨過平安夜 賈靜雯罕見素顏曝光

記者趙浩雲／台北報導

修杰楷捲入閃兵風波後神隱多日，近日罕見透過家人社群曝光近況。大女兒 Angel平安夜在社群分享一家人過聖誕節的合照，畫面中修杰楷與家人圍繞聖誕樹同框，神情略顯疲憊，賈靜雯更罕見以素顏入鏡，近況引發外界關注。

賈靜雯大女兒Angel平安夜發文寫下「聖誕節快樂呀」，可見一家五口圍繞在聖誕樹旁，大家都戴上聖誕帽與頭飾，氣氛溫馨，而這也是修杰楷捲入閃兵風波交保後罕見現身，賈靜雯更未施脂粉，以最輕鬆自在的狀態與家人同在，照片曝光後再次引發話題。

廣告 廣告

修杰楷抵達地檢署。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人閃兵案風波持續延燒，被外界封為「國民好老公」的修杰楷也被捲入調查。據了解，修杰楷過去服役身分為替代役，但檢警追查發現，他當年疑似花費約15萬元，以「假扮高血壓」方式企圖取得免役資格，最終僅獲判定服替代役，相關情節已引起司法單位關注。目前修杰楷已以50萬元交保，案件仍在進一步調查中。

更多三立新聞網報導

王ADEN風波後首現身！問觀眾「可以大跳嗎」 一句話洩露真實心聲

見張文父母下跪哭了！公關女王嘆「誰都不想孩子受傷」：願社會多些關懷

女星48歲媽媽再婚懷孕了！她傻眼變看護幫安胎「與婦產科醫師搞曖昧」

男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變

