修杰楷閃兵消失演藝圈！現身送別林光寧13字曝近況

修杰楷今年42歲，去年10月被揪出閃兵遭到檢方起訴，求處2年8個月的重刑，重創他的形象以及演藝事業，幾乎未出現在螢幕前，8日他現身資深藝人林光寧的追思會，面對大家的關心，他也回應13字。

自從閃兵事件之後，修杰楷幾乎沒在螢幕前出現，他現身資深藝人林光寧的追思會，被問到近況，他說「最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」接著在工作人員陪同下快步離去。

事實上修杰楷與賈靜雯跟蕭敬騰還有SUMMER私交甚篤，本來就會私下約吃飯、相聚，修杰楷跟賈靜雯一起生下的兩個女兒，也都認蕭敬騰為乾爹，2024年蕭敬騰跟SUMMER補辦婚禮，兩個女兒也都擔任花童。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導