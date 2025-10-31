修杰楷閃兵被抓！賈靜雯被挖脫口「我是天津人」公開這1事
娛樂中心／綜合報導
男星修杰楷21日爆出涉「閃兵案」後認罪，並以50萬元交保，事件持續發酵。外界聚焦他與妻子賈靜雯的動向，不過賈靜雯似乎未受波及，仍在社群上分享生活日常。她日前於小紅書更新廈門工作花絮，談及品嚐當地美食的心得，被網友解讀為「靠美食調節情緒、維持好心情」。值得一提的是，近期也有中國網友挖出她年初上中國綜藝受訪的片段，賈靜雯親口提到家族背景，透露自己的祖籍來自天津，讓不少網友訝異。
賈靜雯年初在中國綜藝節目中分享「小時候爺爺奶奶開過一家叫『天津衛』的餐廳，因為我們是天津人」。（圖／翻攝自微博）
賈靜雯年初在中國綜藝節目中分享兒時回憶：「我可以說個小故事，我們小時候爺爺奶奶開過一家叫『天津衛』的餐廳，因為我們是天津人，在台北開的天津餐廳。我從小吃窩窩頭、小米粥，還有麻花，特別有印象。」她補充，餐廳後來因多種因素收掉，如今能吃到的家鄉味，幾乎都靠媽媽下廚，「我和弟弟現在臉上還會把那些味道轉成麵食，只是為了留住家鄉風味。」該片段再度被翻出後，網友紛紛留言驚呼：「原來姐姐是天津人」、「現在才知道妳祖籍天津」。
賈靜雯分享，如今能吃到的家鄉味，幾乎都靠媽媽下廚。（圖／翻攝自微博）
另一方面，賈靜雯日前發文形容廈門旅程「工作滿檔又吃得過癮」，並透露錄製期間嚐遍驚喜美食，直誇廈門是一座有趣又好玩的城市，「下次還想再來」。儘管貼文下方夾雜部分負評，但仍有不少粉絲替她加油，認為閃兵案是修杰楷本人的問題，「不要把事情牽連到她身上」、「她的工作、生活還是要繼續」。
賈靜雯分享廈門日常，工作之餘，還抽空品嘗多道當地美食。（圖／翻攝自賈靜雯小紅書）
原文出處：修杰楷閃兵被抓！賈靜雯被挖脫口「我是天津人」公開這1事中網嗨爛：原來
