修杰楷閃兵被逮2個月噤聲 梧桐妹曝全家溫馨過耶誕！賈靜雯素顏露出這表情

梧桐妹（右起）分享與賈靜雯、修杰楷（左）一家五口共度耶誕節的溫馨合照。翻攝IG @angelsun619

42歲的修杰楷10月時因涉及閃兵被逮，原本他與賈靜雯一家人經常在社群上分享家庭生活，但這幾個月幾乎噤聲，只有賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）偶爾分享照片，洩露一家人近況，24日平安夜，也曝光一家五口共度耶誕節的溫馨畫面。

照片中可見一家人在大耶誕樹前，頭上都戴了節日髮飾，儀式感十足，賈靜雯素顏入鏡，露出淺笑，修杰楷也擠出笑容，梧桐妹則是身穿黑色細肩帶背心，微露酥胸，展現青春性感一面。

梧桐妹（右起）分享在婚禮上與賈靜雯、修杰楷等家人的合照。翻攝IG ＠angelsun619

修杰楷現身婚禮 賈靜雯北京相會高圓圓

11月時，林映唯的婚禮上邀請賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，梧桐妹在IG限時動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。當時梧桐妹從背後抱住繼父修杰楷，並甜喊：「愛你。」修杰楷也露出微笑。

另外，18日時，高圓圓也在微博上分享與賈靜雯合照，發文：「靜雯同學來北京怎麼能不和我見面。」洩露賈靜雯行蹤，因賈靜雯受到老公影響，也鮮少分享新動態，高圓圓的PO文讓粉絲很激動。

賈靜雯（左）到北京與高圓圓聚會。翻攝高圓圓微博



