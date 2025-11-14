修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等5人，均被依違反《妨害兵役治罪條例》起訴、求刑2年8月。修杰楷的老婆賈靜雯目前正在中國大陸拍戲，稍早她於微博更新動態，不過內容與老公被起訴一事無關，而是與大家分享殺青的好心情。
賈靜雯前陣子前往中國大陸拍攝陸劇《紫色大麗花》，今日她開心在微博與大家分享自己殺青了，並寫下：「紫色大麗花殺青，紫色大麗花陣容官宣，帶著刺生長，迎著光綻放，靜待書寫，期待綻放的辛麗花！與你共赴一場『花』樣之約～紫色大麗花」，文中附上多張唯美劇照，貼文曝光後也引來大批粉絲讚賞。
據了解，新北地檢署上月21日針對演藝圈閃兵案展開第三波行動，於當日清晨前往修杰楷家中進行拘提，當時賈靜雯人在外地，但仍透過經紀公司回應「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任」，不過坦言檢調一早無預警入屋上銬，小孩也受到驚嚇，事後警方澄清，並未讓小孩目睹上靠過程。而今日賈靜雯的發文時間點剛好是修杰楷被起訴的日子，各界也好奇她的心理狀態，目前看起來尚未受到影響。
