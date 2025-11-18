修杰楷閃兵遭求刑2年8個月！賈靜雯「反差狀態流出」粉愣：媽呀
娛樂中心／綜合報導
女星賈靜雯與修杰楷於2015年結婚，目前共同養育家中3寶的夫妻倆，常在網路分享溫馨家庭生活，沒想到修杰楷10月21日爆出閃兵過往，以50萬交保後風波持續延燒，更於近日被檢方起訴2年8個月，對此賈靜雯15日現身中國金雞獎沒有多加回應，隨後他則被捕捉現身搭機畫面，當他低下頭幫粉絲簽名，卻被中國網友點出「露出白髮」，不過另一驚人狀態更讓粉絲震驚：「好誇張！」。
賈靜雯近日因為老公修杰楷閃兵，再次成為公眾焦點。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）賈靜雯才現身金雞獎以一身純白禮服成為全場焦點，雖然面對老公修杰楷遭到檢方起訴2年8個月的閃兵案並未多加說明，依舊被外界認為狀態保持相當不錯，隨後16日來到廈門搭機的賈靜雯，被現場守候的中國粉絲捕捉身影，只見賈靜雯身穿綠色襯衫、肩披一件灰色針織毛衣禦寒，把中長髮綁成一束馬尾的賈靜雯，臉蛋戴著一副半膠框眼鏡。
粉絲捕捉賈靜雯來到廈門搭機的身影。（圖／翻攝自小紅書）
一邊低頭幫粉絲簽名、一邊抬頭與現場互動的賈靜雯，被網友點出「他的額頭竟然沒有皺紋！」，認為狀態維持太誇張，也有網友觀察賈靜雯髮型，忍不住驚「賈姐頭上有零星的絲絲白髮了嗎？」、「白髮，看到了」、「白髮了還這麼美！」，更有網友發現：「但都沒有髮縫，嗎呀」「這頭髮都看不到髮縫」、「為什麼髮縫可以做到這麼細，我生完娃都要禿頭了」、「沒生都禿了」、「羨慕羨慕」。
原文出處：修杰楷閃兵遭求刑2年8個月！賈靜雯51歲反差「驚人狀態流出」中粉看愣：媽呀
更多民視新聞報導
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
TANK換心肝狂喊祖國！網揭「重回到20多歲」2狀態：如此幸運
50歲賈靜雯「一刀切帥髮」整片遭搧開！權威骨相嚇爛網：受不了
其他人也在看
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」 雪碧再開撕假面閨密
網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天終於被警方准許領出火化。她的閨密、網紅雪碧及謝薇安近日也接連發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
泰勒絲2025街拍手袋盤點：這幾款LV愛包重複亮相、姊妹聚會有The Row、Dior美包加持
泰勒絲（Taylor Swift）2025年不僅發行了新專輯《The Life of a Showgirl》，幾乎稱霸全球音樂榜，更與男友崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）宣布訂婚，愛情事業兩得意，而泰勒絲私下的穿搭依然是粉絲與媒體們marie claire 美麗佳人 ・ 15 小時前