修杰楷閃兵遭求刑2年8個月！賈靜雯「反差狀態流出」粉愣：媽呀

女星賈靜雯與修杰楷於2015年結婚，目前共同養育家中3寶的夫妻倆，常在網路分享溫馨家庭生活，沒想到修杰楷10月21日爆出閃兵過往，以50萬交保後風波持續延燒，更於近日被檢方起訴2年8個月，對此賈靜雯15日現身中國金雞獎沒有多加回應，隨後他則被捕捉現身搭機畫面，當他低下頭幫粉絲簽名，卻被中國網友點出「露出白髮」，不過另一驚人狀態更讓粉絲震驚：「好誇張！」。

賈靜雯近日因為老公修杰楷閃兵，再次成為公眾焦點。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）賈靜雯才現身金雞獎以一身純白禮服成為全場焦點，雖然面對老公修杰楷遭到檢方起訴2年8個月的閃兵案並未多加說明，依舊被外界認為狀態保持相當不錯，隨後16日來到廈門搭機的賈靜雯，被現場守候的中國粉絲捕捉身影，只見賈靜雯身穿綠色襯衫、肩披一件灰色針織毛衣禦寒，把中長髮綁成一束馬尾的賈靜雯，臉蛋戴著一副半膠框眼鏡。

粉絲捕捉賈靜雯來到廈門搭機的身影。（圖／翻攝自小紅書）

一邊低頭幫粉絲簽名、一邊抬頭與現場互動的賈靜雯，被網友點出「他的額頭竟然沒有皺紋！」，認為狀態維持太誇張，也有網友觀察賈靜雯髮型，忍不住驚「賈姐頭上有零星的絲絲白髮了嗎？」、「白髮，看到了」、「白髮了還這麼美！」，更有網友發現：「但都沒有髮縫，嗎呀」「這頭髮都看不到髮縫」、「為什麼髮縫可以做到這麼細，我生完娃都要禿頭了」、「沒生都禿了」、「羨慕羨慕」。

