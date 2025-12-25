修杰楷閃兵遭起訴「平安夜現身」 一家5口同框露幸福微笑

修杰楷（右）停工後平安夜現身，一家5口同框洩近況。（資料圖／羅永銘攝）

42歲男星修杰楷今年10月捲入閃兵爭議，認罪後遭檢察官起訴並求刑2年8個月，目前案件還在審理當中。不過，爭議爆發後，他隨即發聲致歉，演藝事業也只能停擺。如今迎來聖誕節，修杰楷罕見全家同框，一起度過幸福的平安夜。

賈靜雯的女兒梧桐妹25日凌晨在社群曬出一張照片，只見一家人坐在聖誕樹前，聖誕樹上有許多精美裝飾，一家5口頭上也戴著聖誕帽、麋鹿角髮箍，即使未換上紅綠色系的聖誕裝扮，但很有默契地身穿黑色系服裝。值得注意的是，賈靜雯以素顏狀態入鏡，看起來自然又有精神，梧桐妹還穿著低胸背心，散發青春女子的氣息。

而修杰楷與賈靜雯分別抱著咘咘、Bo妞，梧桐妹靠在賈靜雯背後，並對鏡頭俏皮比YA，全家人都面露幸福微笑，也可見修杰楷的心情輕鬆許多，梧桐妹則發文祝福大家：「聖誕節快樂呀」，吸引許多網友熱情回覆：「聖誕快樂」、「好溫馨」。

修杰楷自出道以來戲約不斷，近年也嘗試發展多重身分，包含戲劇製作人、YouTuber等，但新北地檢署11月14日依妨害兵役治罪條例等罪嫌，正式對他起訴，並建請法院量處有期徒刑2年8月。對此，修杰楷經紀人表示：「已進入司法程序，目前不會再回應」，修杰楷先前也道歉：「我深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉。」

