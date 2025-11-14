修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯人在中國 32字發聲了

修杰楷今（14）日因閃兵遭起訴，賈靜雯也在微博發文了。（圖／翻攝自賈靜雯IG）





演藝圈閃兵案擴大，目前包括王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人均已被起訴，今（14）日新北地檢署再起訴陳柏霖、修杰楷、Energy坤達、書偉、棒棒堂廖允杰（小杰）等共12人。對此，修杰楷妻子賈靜雯稍早也在社群平台發文，不過隻字未提老公，引發外界關注。

修杰楷過去花費15萬元造假高血壓病例，藉此逃避兵役，如今遭到檢方依妨害兵役治罪條例與使公務員登載不實等罪起訴，並建請法院量處2年8個月徒刑，修杰楷的經紀公司則表示：「尊重司法，暫不回應。」

廣告 廣告

妻子賈靜雯稍早也在微博公開發文，但未談及老公閃兵遭起訴一事，而是分享在中國拍攝的新戲《紫色大麗花》殺青的心情，並配文寫下「帶著刺生長，迎著光綻放，靜待書寫，期待綻放的辛麗花！與你共赴一場『花』樣之約～」，還同步曝光多張劇照。

姚晨前往探班賈靜雯。（圖／翻攝自賈靜雯微博）

姚晨前往探班賈靜雯。（圖／翻攝自賈靜雯微博）

另一方面，好友姚晨也趁著賈靜雯在中國拍戲時，特地前往探班，並曬出兩人合照寫下：「賈女士來我家鄉拍戲，必須專程去探班。特奉上閩南名吃四果湯和石花膏，她表示很滿意。」賈靜雯也回應表示：「以美最美CP組！感動姚晨妳真的來看我啦！謝謝在我殺青前的出現！」心情疑似未受到修杰楷影響。



【更多東森娛樂報導】

●粿粿美國返台躲信義區約會王子 暗助出軌的人就是他

●吳亦凡遭爆「死在獄中」 加拿大政府稱「4公民遭處死」真相曝光

●主唱遭「電動座椅架」擠壓搶救不治 樂團發訃文證實

