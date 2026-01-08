修杰楷閃兵重創演藝事業！被問復出吐5個字 為林光寧追思會罕見露面

記者鄭尹翔／台北報導

林光寧追思會修杰楷前來致意。（圖／記者趙于瑩攝影）

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月 13 日因中風併發吸入性肺炎病逝，享壽 75 歲，今（8）日上午在台北市懷愛館舉行追思紀念會，現場湧入演藝圈與政商界人士送別。除了胡瓜、林智勝等重量級人物到場致意外，先前捲入閃兵風波的修杰楷也低調現身，送林光寧最後一程，難得公開露面引發關注。

林光寧追思會修杰楷前來致意。（圖／記者趙于瑩攝影）

林光寧生前性格開朗、喜愛熱鬧，家屬特別以「白色」作為追思會主題，邀請親友穿著白色系服裝，用笑容與祝福溫馨送別。會場外花籃與奉花芳名錄幾乎排滿整面牆，顯見林光寧在圈內的好人緣。

修杰楷稍早身穿白色上衣、黑色外套，戴著黑色口罩現身，神情低調，簽到後便快步進入會場，並未多作停留。這也是他在去年 10 月捲入閃兵相關爭議後，首度公開出現在媒體鏡頭前。

面對現場媒體關心近況，修杰楷簡短回應，被問到是否有計畫復出演戲時，他僅低聲表示「再一陣子吧」短短 5 個字，未多談工作安排，也透露「最近都在陪小孩」，未正面回應相關爭議，隨即進入會場致意。

修杰楷與賈靜雯婚後育有兩女咘咘、波妞，與蕭敬騰一家私交甚篤，更認蕭敬騰為乾爹。蕭敬騰與林有慧於 2024 年底補辦婚禮時，修杰楷的三名女兒梧桐妹、咘咘、波妞也受邀擔任花童，兩家人互動密切。



