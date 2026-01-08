修杰楷閃兵風波首公開露面！被問「復工」回應了

修杰楷悼念林光寧。（許雅淳攝影）

修杰楷在閃兵風波後，今天首度現身蕭敬騰（老蕭）岳父、老婆Summer（林有慧）的父親林光寧在台北懷愛館追思紀念會。賈靜雯的工作室去年開始與Summer公司合作，8日由老公修杰楷代表出席告別式。被問及復工近況，修杰楷表示，「不知道，不知道耶，再一陣子吧，最近都先陪小孩。」

修杰楷。(陳俊吉攝影)

林熙蕾悲傷表示，「我爸爸也是前陣子剛剛走，悲傷是會很久的，可是我們要用比較正面的心情去過每一天」，並哽咽說：「這樣子祂們才會更開心」，有鼓勵蕭敬騰、Summer？林熙蕾説：「大家都要一起加油，好好的度過每一天，這樣子林爸爸才平安，在天上會比較喜樂一樣。」

林熙蕾透露父親前陣子也剛離世。（許雅淳攝影）

胡瓜說：「今天是歡樂的氣氛，歡送祂，大家穿白色的，敬祂酒，祝福一路好走。」曾國城表示，今天現場總體氣氛很好，「讓我們能夠一起想念，（敬酒）有喝一半，祂女兒準備的，非常貼心。」

胡瓜。(陳俊吉攝影)

