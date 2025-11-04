「修杰楷閃兵」賈靜雯討拍遭砲！她再曬「中國爽過現況」遭中網吐槽了

娛樂中心／綜合報導



女星賈靜雯與修杰楷於2015年結婚，目前共同養育家中3寶的夫妻倆，常在網路分享溫馨家庭生活，沒想到修杰楷10月21日爆出閃兵過往，以50萬交保後風波持續延燒，妻子賈靜雯一度對外提及老公遭上銬的場面，沒想到卻被檢警打臉，掀起網友討論，隨後賈靜雯持續經營自己社群，曬出反差日常、飛往中國嗨吃美食的紀錄，讓不少中國網友到場關心了。









修杰楷10月爆出「閃兵」風波後，賈靜雯曾提及丈夫被上銬畫面，引發熱議。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）

女星賈靜雯近期專注開拓中國演藝事業，常在社群分享在當地生活日常的他，昨（3日）在中國社群平台曬出連續九張在廈門的紀錄畫面，只見賈靜雯雙手拿起螃蟹，嘟嘴看起來心情相當不錯，他感嘆：「十一月發現我還在廈門過夏天！」，從照片更能看到賈靜雯把握在海外的時光，不只品嘗美食、到海邊散心，更抓緊時間做皮拉提斯伸展。

近日賈靜雯飛往中國廈門，曬出品嘗美食、做皮拉提斯等生活照。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）

大方展現51歲狀態的賈靜雯，馬上就吸引不少中國網友來到貼文底下留言，許多粉絲依舊超挺賈靜雯：「女神！」、「美麗廈門歡迎漂亮的姐姐」、「今天冬天了」、「想偶遇」、「我也在廈門啊姐姐」、「今天就降溫了」、「今天冷了」、「我喜歡的姐姐來到我的城市」，事實上賈靜雯日前針對老公修杰楷涉閃兵被拘提情況，他當下就發聲稱「孩子看到爸爸被警察帶走，受到了驚嚇」，沒想到說法遭警方事後澄清「沒看到」而被打臉，進一步惹怒網友批評賈靜雯。









她在社群上大方展現51歲狀態，吸引眾多中國粉絲留言力挺。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）













