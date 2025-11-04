「修杰楷閃兵」賈靜雯討拍遭砲！她再曬「中國爽過現況」遭中網吐槽了
娛樂中心／綜合報導
女星賈靜雯與修杰楷於2015年結婚，目前共同養育家中3寶的夫妻倆，常在網路分享溫馨家庭生活，沒想到修杰楷10月21日爆出閃兵過往，以50萬交保後風波持續延燒，妻子賈靜雯一度對外提及老公遭上銬的場面，沒想到卻被檢警打臉，掀起網友討論，隨後賈靜雯持續經營自己社群，曬出反差日常、飛往中國嗨吃美食的紀錄，讓不少中國網友到場關心了。
修杰楷10月爆出「閃兵」風波後，賈靜雯曾提及丈夫被上銬畫面，引發熱議。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）
女星賈靜雯近期專注開拓中國演藝事業，常在社群分享在當地生活日常的他，昨（3日）在中國社群平台曬出連續九張在廈門的紀錄畫面，只見賈靜雯雙手拿起螃蟹，嘟嘴看起來心情相當不錯，他感嘆：「十一月發現我還在廈門過夏天！」，從照片更能看到賈靜雯把握在海外的時光，不只品嘗美食、到海邊散心，更抓緊時間做皮拉提斯伸展。
近日賈靜雯飛往中國廈門，曬出品嘗美食、做皮拉提斯等生活照。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）
大方展現51歲狀態的賈靜雯，馬上就吸引不少中國網友來到貼文底下留言，許多粉絲依舊超挺賈靜雯：「女神！」、「美麗廈門歡迎漂亮的姐姐」、「今天冬天了」、「想偶遇」、「我也在廈門啊姐姐」、「今天就降溫了」、「今天冷了」、「我喜歡的姐姐來到我的城市」，事實上賈靜雯日前針對老公修杰楷涉閃兵被拘提情況，他當下就發聲稱「孩子看到爸爸被警察帶走，受到了驚嚇」，沒想到說法遭警方事後澄清「沒看到」而被打臉，進一步惹怒網友批評賈靜雯。
她在社群上大方展現51歲狀態，吸引眾多中國粉絲留言力挺。（圖／翻攝自賈靜雯@小紅書）
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 3 小時前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 2 天前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 23 小時前
被貼上粿粿網軍標籤！律師無奈「沒有幫她洗白」 直言：這個3個主角都不是什麼太好的人
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，雙方一來一往相互指控引發各界關注。對此，律師王至德也持續在社群針對此事發表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
薔薔抓包男友曖昧訊息！ 反擊拍片賺錢：絕不把傷痛留給自己
薔薔（林嘉凌）今年四月認愛男友，還曾拍攝浪漫看極光、透露交往細節的影片，不過她最近在剛加入主持的《小姐不熙娣》節目中，透露曾抓包男友「神秘人」與餐廳女員工互加聯絡方式，氣得她展開報復行動，讓眾人聽完當場笑翻。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
薛仕凌自首閃兵役！ 半年前才自清「驗了三次確定免役」
薛仕凌4日傳出逃兵役自首的消息，他昔日曾是團體「大嘴巴」的一員，後轉型成演員，演技備受肯定，已拿過三座金鐘獎。事實上，今年五月首波閃兵役藝人名單爆出時，他就曾受訪表示自己免疫，驗了三次都是免役沒過，如今卻傳出自首逃兵役，著實讓人感到訝異。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
粿粿17分鐘影片！公審范姜彥豐「軟飯男」 律師：到法庭上絕對不利
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。面對雙方PO影片、在網路上互槓，就有律師直言，「這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 21 小時前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前