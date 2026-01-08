修杰楷陷閃兵案首現身！全身黑出席林光寧追思會 親曝近況

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲。追思會於今（8）日上午11點30分在台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行。林智勝、游鴻明、邱黎寬等演藝圈好友皆現身。其中先前因為陷入閃兵疑雲的修杰楷也出席追思會，稍早他離開時被媒體問及近況。

修杰楷全身黑出席林光寧追思會。（圖／黃鈺晴攝）

​​​​​

修杰楷今天穿著一身黑現身林光寧的追思會，而在結束後他也被媒體追問目前的近況，他表示，「最近都在陪小孩。」至於剛剛在追思會時有沒有說些什麼，他則提到，自己有向林光寧致意，而在電梯來後，便快步離開，同時他也不忘向媒體說：「謝謝大家關心。」

廣告 廣告

其實新北檢警在偵辦王大陸逃兵案後，許多演藝圈藝人接連捲入案件中，其中一波拘提名單就包括修杰楷，當時其所屬經紀公司星藝象經紀公司聲明致歉，「針對星藝象所屬藝人修杰楷涉入逃避兵役一事，此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉。身為經紀公司，我們會盡力協助釐清事實、提供正確資訊，也會在後續過程中陪同藝人一同面對。感謝各界關心，再次向所有受到影響的單位與支持者致上最深的歉意。」之後就未再公開露面，直到今天林光寧追思會才首度現身。





更多FTNN新聞網報導

修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了

還敢閃兵啊？逃兵藝人「三金」獎項恐被取消 文化部回應具體辦法

閃兵風波持續燒！修杰楷造假病歷「會不會被關？」 律師揭真實下場

