修杰楷首露面！閃兵遭求刑2年8月 梧桐妹暖曬「後方環抱」合照

梧桐妹分別PO出和媽媽賈靜雯、繼父修杰楷的合照。翻攝自IG



37歲女星林映唯昨（11/21）與交往3年多的男友Richard甜蜜步入禮堂，完成終身大事。婚禮現場星光熠熠，其中最受矚目的莫過於賈靜雯一家全員到齊祝福，而陷入修杰楷也出現在家庭合照中，是他因自捲入「閃兵風波」沉寂近一個月以來首次現身。

賈靜雯大女兒梧桐妹昨晚在IG分享好幾張和家人的自拍，久未現身的修杰楷也入鏡，被梧桐妹從背後深情緊抱，配文寫下簡短卻溫暖的「愛你」；修杰楷露出靦腆微笑，神情溫柔，看得出一家人感情非常緊密深厚。

梧桐妹同時貼出與媽媽賈靜雯的合照，母女倆狀態亮眼，氣質相似如姐妹。賈靜雯面帶輕鬆笑意，氣色極佳，顯然未受外界紛擾影響。

42歲的修杰楷，上月因涉「閃兵」案遭警方帶回偵訊。他先向警方坦承，早年曾花15萬元企圖透過偽造病況取得免役資格，最終僅獲替代役判定；原本打算持續爭取，但最後選擇入伍，並在10月以50萬元交保。日前檢方已正式起訴，並建請法院量處有期徒刑2年8個月。

