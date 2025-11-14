修杰楷、坤達涉逃兵案偵結 5藝人遭求刑2年8月

藝人王大陸今（2025）年2月間爆出找「閃兵集團」，協助偽造體位逃避兵役，檢警分別於5月、10月展開第2波、第3波搜索行動，有許多藝人自知法網難逃，陸續出面自首，目前全案涉案藝人已經達17人。

記者詢問，「會不會覺得花錢沒有免役覺得冤大頭。」

藝人修杰楷回應，「完全沒有，完全沒有覺得冤大頭。」

藝人陳柏霖則表示，「謝謝檢察官還有所有刑警，然後讓我面對年少時候所做出很取巧、荒謬的選擇。」

新北檢繼6月第1波起訴28人後，14日再起訴12人，其中包括修杰楷、陳柏霖、Energy坤達、書偉、「棒棒堂」小杰等人都在名單內，並求刑2年8個月。

檢方批評，5位公眾人物享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，嚴重背離社會對公眾人物期待；而閃兵集團首腦陳志明則被求處6年徒刑。

新北檢襄閱主任檢察官李超偉說，「本署檢察官偵辦妨害兵役案件，業經偵查終結，就主嫌陳姓被告，具體求處有期徒刑6年，就相關役男分別依照其應服兵役之時間，求處有期徒刑2年8月、2年2月及1年，以維護兵役制度公平及國家安全。」

修杰楷經紀人表示，尊重司法，暫不回應。棒棒堂成員廖允杰的經紀人則回應，尊重司法程序，並將全力配合後續審理。另外，有關於Energy坤達、書偉被起訴，唱片公司相信音樂表示，全力配合司法調查。

