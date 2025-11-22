修杰楷「閃兵風波」事隔1個月首度露面！梧桐妹甜摟同框：愛你

娛樂中心／綜合報導

男星修杰楷在「閃兵風波」沉寂一個月後，終於於昨（21）日晚間現身，他與賈靜雯一家人共同出席林映唯與 Richard 的婚禮，成為全場矚目焦點。這也是事件爆發後他首度公開露面，而賈靜雯與女兒梧桐妹也一同亮相，畫面溫馨。

修杰楷日前因閃兵案遭上銬移送地檢署。（圖／記者鄭孟晃攝影）

梧桐妹於社群 Instagram 曬出與修杰楷的合照，只見她從背後摟住修杰楷，頭靠在他肩上，甜喊「愛你 」，展現父女情深。該張照片曝光後，網友湧入留言：「這一幕太暖了」、「修爸終於出現了」。

梧桐妹（右）在婚禮中開心與修杰楷合照，修杰楷罕見公開場合露面。（圖／翻攝自IG @angelsun619）

也有人指出，這似乎是他風波後首次笑容滿面的公開場合，整個人看起來精神不錯。事實上，修杰楷曾在2016年服替代役，但不久前遭爆疑似「閃兵」，被指控以虛假病歷申請替代役，並提前退伍。據悉，當年他僅服役5個月就退伍，理由是賈靜雯懷孕超過6個月，依法可申請提前退役。

然而，舊案重被翻出，引發輿論討論，讓他近一個月幾乎銷聲匿跡。婚禮當晚，修杰楷身穿黑色西裝，表情平靜，與賈靜雯並肩而坐。賈靜雯擔任證婚人，全程笑容燦爛，梧桐妹則在一旁合照，氣氛融洽。雖然外界仍關注他的兵役爭議，但一家人看似無懼流言，呈現出緊密又自然的家庭互動。

