修正光電政策！蔡英文「想想論壇」能源小組專文：擴大「自己發電自己用」直接受益模式

〔記者蘇永耀／台北報導〕前總統蔡英文任內大力推動的光電等新能源政策，近年因發生弊案而遭在野方面抨擊。蔡英文透過「想想論壇」能源專題小組專文表示，在目前「反光電」的社會氛圍下，行政部門需避免陷入過度疊加的「管制螺旋」。文章建議應調整光電利益分配結構，擴大「自己發電自己用」的直接受益模式，讓光電落實在社區、家庭。

蔡英文透過該篇文章指出，台灣光電發展受到負面新聞衝擊，我們除了必須正視光電弊案的成因並積極處理外，更應理解發展再生能源是全球大趨勢，不應回頭也不宜回頭，個別爭議不應拖累整體發展。因此，光電政策的修正，應邁向2.0再進化。

文章並說，全台光電許可案場已逾7萬件，而所有綠能涉弊個案目前司法機關已偵辦221案、起訴86案。台灣社會勿因弊案而將整個光電污名化，光電絕對不等於弊案，切莫抹煞所有合法業者和公務員、公職人員為台灣開創新興能源的努力及成果。

其次，文章建議，行政部門需避免陷入過度疊加的「管制螺旋」。在目前「反光電」的社會氛圍下，行政部門為避免爭議而採取「加嚴審查」或「暫緩許可」的方式，造成行政程序膨脹的螺旋式困境：每次有爭議，就增加一項程序；每新增一個確認程序，就引發新的協調成本。殊不知程序愈複雜，往往愈容易被鑽縫隙而產生弊端。現今案件數量減少、推動速度延宕、投資人信心受挫，這樣的管制螺旋，正是政府在制度設計上必須避開的陷阱。

文章認為，應將光電案導入環評機制的既有程序，如此可不必疊加新程序，用更明晰的選址制度、紅綠燈分類思維與行政程序簡化，重新打開太陽光電的機會之窗。簡言之，政策環評將扮演光電開發的「紅綠燈」，紅燈區絕對禁止光電開發；黃燈區則導入環評機制；綠燈區則免環評或大幅簡化流程，例如屋頂型、不利耕作地等，在明確條件下讓業者可以快速布建。

文章進一步主張，應調整光電利益分配結構，擴大「自己發電自己用」直接受益模式，讓光電落實在社區、家庭，由全民第一手獲益。同時檢討現行再生能源躉購費率制度，補助自用型光電及電網設置，以鼓勵由下而上申請推動社區型光電、公民電廠，讓綠電由社區出資者自發自用、共享收益。此外，在能源轉型過程中，屋頂型光電可說是模範生，目前約占全國太陽光電發電量三分之二。未來應大力推動新建築物，尤其中央及地方政府公共建物搭設光電。

