修正國安法禁鼓吹戰爭 政院：鼓吹武統或攻打他國都違法

行政院會今天(18日)拍板國安法修法，明令公開或在網路上鼓吹戰爭言論將面臨裁罰，草案也規定，若網路內容有違法且情節重大，或避免急迫危險而有即時處置必要者，內政部可以逕令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取。

因應境外敵對勢力滲透，行政院會今日通過《國家安全法》修正草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方式公開鼓吹外國、大陸地區、港、澳或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。

另外，針對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或公開散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定等錯假訊息、為中共從事具政治目的之宣傳者，草案也增訂相關網路業者應依令保留使用者帳號資料及網頁內容等相關資料的義務及處罰規範，違者最高可開罰100萬元，並令其限期改正，屆期未改正者，將按次處罰。若網際網路內容有上述情形且情節重大者，或為避免急迫危險而有即時處置的必要，內政部得逕令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中的裁示，表示是基於公政公約第20條第1項規定，在兼顧言論自由保障下增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，並針對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或公開散布危害國家安全、社會經濟安定等錯假訊息，予以適當處置，以遏止境外敵對勢力宣傳、滲透及認知作戰的威脅。

行政院政務委員馬永成指出，「任何鼓吹戰爭之宣傳，都應以法律禁止」，聯合國人權事務委員會亦認為該項禁止未牴觸「言論自由」，本次修法主要是補足現行法制未依該公約明確禁止鼓吹戰爭行為的不足。他說：『(原音)任何鼓吹戰爭的行為都必須法律禁止，所以鼓吹武力統一，包括鼓吹我們去攻打其他國家，這樣的行為、這樣言論也是一樣要處罰，任何鼓吹武力或戰爭的行為都在法律禁止的一個範圍內，所以這個是這條文的重點。』

政委林明昕補充說明，若言論內容違法，會由數發部依其既有技術處理，對於相關違法帳號則可能採取限制或終止服務，至於內容本身，則會採取限制瀏覽或移除等作法。林明昕指出，過去在兒少保護、重大危害防制等方面都已具備實際操作與執行層面的相關技術與處理經驗。

林明昕表示，若有人檢舉且經確認，或機關因其他原因依法得知相關情形，仍須依法處理。不過，法條並未規定任何主管機關必須進行網路內容檢視，也沒有要求進行全天候巡邏，他強調政府「不會一直在網路上當網路警察巡邏不停」。(編輯：宋皖媛)

