政治中心／林彥君 李志銳 台北報導

立法院內政委員會今（12日）天審理"反滲透法"相關修正草案，民進黨各個立委提案版本，主軸就是將刑度提高、納入更多可能受滲透的行為。但藍營立委依舊持反對意見，表態反滲透法只會造成人民恐慌，但陸委會副主委梁文傑直言，現行中國對台侵擾加劇，因此修法有急迫性與必要性。

立法院內政委員會，審查反滲透法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑一開口，就說得很直白，陸委會副主委梁文傑：「其實所謂的匪諜無孔不入，比我們小時候要嚴重更多，反滲透法的修正，有其急迫性及必要性。」

廣告 廣告

民進黨立委提出的修法版本，主軸就是提高刑度、擴大納入可能受滲透的行為樣態，補強法律防線，但藍營一聽到反滲透法，就膝蓋式反彈。立委（國）張智倫：「難道反滲透法，就是在選舉期間，來大量的來去抓人，是不是在選舉期間，造成人民巨大的心理壓力，跟名譽損害，來讓社會造成寒蟬效應。」





修正強化反滲透法引藍委反彈 陸委會：有急迫性及必要性

藍營一聽到反滲透法，就膝蓋式反彈。（圖／民視新聞）





陸委會副主委梁文傑：「他們（中共）最大的目的，就是要製造台灣內部的寒蟬效應。」法務部參事謝志明：「為什麼在選舉期間，這個案子會特別多，是因為盡量杜絕，境外介選的可能性，都有秉持公正以及，本於證據的立場，所以該起訴的跟不該起訴的，我們這邊都有做一個，合理的篩選。」

事實上，過去中國動用各種手段干預台灣選舉，證據確鑿，泛藍陣營依舊是視而不見，不過，反滲透法自2020年上路以來，實際適用的只有政治獻金、受指示助選、非法遊說、破壞集會遊行、干擾選舉等五大類型，且多數案件最後不起訴，也讓綠營質疑，法律效力似乎還不夠。





修正強化反滲透法引藍委反彈 陸委會：有急迫性及必要性

反滲透法自2020年上路以來，實際適用的只有五大類型，且多數案件最後不起訴，也讓綠營質疑，法律效力似乎還不夠。（圖／民視新聞）





立委（民）蘇巧慧：「民國112年到114年，這麼長的期間，八成以上的都其實是不起訴，可見這部法沒什麼用處吧。」陸委會副主委梁文傑：「中共的手法，它永遠是比我們快，它都可以從我們的規定之中，找到漏洞，第二個問題就是說，反滲透法所規定的這些罪刑，在我們看來是遠遠不夠的。」執政黨修法防堵無孔不入的中國滲透勢力，但藍營除了反對還是反對。

原文出處：修正強化反滲透法引藍委反彈 陸委會：有急迫性及必要性

更多民視新聞報導

洪慈庸轉型YTR遭酸：弟弟被用完！尪卓冠廷PO圖火大開噴

邱議瑩拚了！派「陳小米」顧電話 綠高雄初選結果出爐時間曝

蔣萬安提免費營養午餐政策 女醫憂「免錢的最貴」：品質恐下降

