修正強化反滲透法 陸委會：有急迫性及必要性

立法院內政委員會12日審查反滲透法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑列席報告並備詢。(記者廖振輝攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審查立委所提「反滲透法部分條文修正草案」，陸委會報告強調，中共長期對我統戰滲透，有必要全面檢視國安相關法令，捍衛國家安全。面對中共日益嚴峻的灰色地帶侵擾與政治干預，反滲透法的修正有其急迫性及必要性。

陸委會副主委梁文傑指出，針對中共近年利用我國民主自由體制，透過各種管道進行統戰滲透與分化，嚴重干預我國民主程序之運作。為回應國人對於守護主權與公平選舉的期待，該會認同補強現行民主防衛機制之必要性，也樂見各位委員提出草案進行審查討論，以釐清規範界限並凝聚共識，確保修法完成後的可行性，進一步強化我國家安全。

梁文傑說明，該會支持強化對於「擬參選人」等類型人員的管制措施，此舉能有效阻斷境外勢力於初期布建，防止其透過代理人介入我國政黨運作或公共議題討論，維護民主體制的自主性。

梁文傑提及，公民投票與罷免權是憲法保障的直接民權，本會認同應擴大限制相關人員受託參與提案，以補強法律死角，防止我國政策決定權受外力操縱。

陸委會報告指出，有關委員已針對散布謠言行為、政黨管制措施、規管網路平台及設立國安專庭等議題提出具體草案。相關議題所涉層面甚廣，且與現行法制規範具有可比附援引或相互參酌之效果。爰應可透過進一步討論，俾使草案更臻完善，以利落實。

「嚴密化刑事處置，全面加重刑責以防掛一漏萬！」梁文傑說，目前反滲透法已有針對捐贈政治獻金、選舉、遊說等行為進行規範，有鑑於中共在台滲透的態樣多元，型態及手段亦不斷出新，現行規範似不足以充分因應滲透行為所致生之危害。

梁文傑指出，針對非屬選舉期間的長期統戰與滲透行為，立委提案建立「灰色地帶行為人」的主動申報義務。本會予以尊重，並建議可借鏡其他民主國家立法例，如美國、澳洲或法國，完善相關法制。對於規避查核或不實申報者課以刑事責任，將能有效強現行民主防衛機制的不足。

陸委會最後強調，面對中共日益嚴峻的灰色地帶侵擾與政治干預，反滲透法之修正有其急迫性及必要性。該會將與相關部會共同合作，持續蒐整各方意見，在兼顧民眾權益與國家安全的前提下，積極配合立院推動修法研議，以期共同建立更堅韌的民主防衛陣線。

國安局報告指出，本次修法含括「傳散爭議訊息態樣」、「擬參選人納入規範」、「網路平台業者在台設置資料庫」、「增設國安專庭」、「刑度調整」、「灰色地帶行為人」等事項，對於有助反制境外敵對勢力滲透法案，本局均予尊重。

