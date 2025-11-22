修正連戰、馬英九兩岸路線？鄭麗文：九二共識既非一國兩制，也非一中各表
記者周志豪／台北報導
國民黨主席鄭麗文上任後兩岸路線宣稱維持「九二共識」基調，並屢以前主席連戰的「和平之旅」與前總統馬英九的「馬習會」為範本。但近日受訪時卻稱「九二共識既不是一國兩制，也不是一中各表」，與連、馬主張顯有不同。
2004年2月連戰與當時爭取連任的前總統陳水扁辯論時表示，「所謂九二共識，事實上是一中各表」。2005年5月12日連戰結束「和平之旅」後接受媒體人趙少康專訪時重申，「九二共識的內涵是一中各表」。
馬英九於2005年4月20日連胡會前夕，也以黨副主席身分在中常會表示，「九二共識就是一中各表，談九二共識應該回到一中各表，只有回到一中各表才能與符合一中憲法；而且一中各表部分，國民黨認為就是中華民國」。
而「九二共識就是一中各表」論述，也貫穿馬英九執政8年兩岸基調，馬習會時馬還當面向中國大陸國家主席習近平表示，「九二共識就是一中各表」。
即便到前主席洪秀柱主導黨務時代，曾於2016年9月底推修「和平政綱」，指出「九二共識的內涵已不是一中各表」，馬至今仍堅持論述主軸。馬當年10月邀洪共商黨產議題時，仍重申「九二共識就是一中各表」。
而在洪秀柱之後接任黨主席的吳敦義，也重回「九二共識就是一中各表」立場。吳之後接任黨主席的江啟臣雖提出「基於中華民國的九二共識」，但仍表示「九二共識原本的意義就是一中各表、求同存異」。
至於曾兩次擔任黨主席的朱立倫，雖主張「深化九二共識、擱置一中各表」，但在參選總統時，也鬆口稱「九二共識就是一中各表」。
不過鄭麗文近日受訪談到九二共識時，除重申「這就是東方智慧最高的展現」，但主張「九二共識既不是一國兩制，也不是一中各表，九二共識講的是兩岸同屬一中」，兩岸路線向洪秀柱時期修正。
鄭麗文表示，站在中華民國立場，兩岸同屬一中，因中華民國憲法是一中憲法，九二共識就是一個創造性模糊，把沒法解決的歧異暫且擱置，讓兩岸結束過去幾十年來對峙，開始對話交流、關係正常化、不再兵戎相見。
被問到對岸堅持一國兩制，台灣堅持一中各表，要怎麼辦？鄭麗文重申，從連戰和平之旅到馬英九馬習會等經驗，這從來不是問題，只要講「九二共識、反對台獨」，兩岸就可以交流對話。
鄭麗文強調，兩岸領導人見面、兩岸交流對話的目的，不是討論九二共識的內涵，而是希望讓關係正常化、緩和，包含包含教育、體育、文化、藝術、經濟、經貿等各層面交流可全面啟動，這才是真正意義。
