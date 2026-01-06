修正《兩岸條例》惹議 方恩格揭美國態度：不是什麼都同意

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，在昨（5）日，國民黨立委羅智強透露，林修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案，但被林本人否認，引發外界熱議。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格提醒，美國都支持民進黨全面執政，不支持國民黨當總統或在立法院過半，但不等同美國總統川普或是其團隊什麼都同意。

林宜瑾昨天晚間在臉書發文上傳圖卡，當中寫道，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案，她並報告法案最新進度：一、仍有同仁欲連署；二、此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；三、議事處對提案做出許多修正建議。

而針對林宜瑾否認撤案，國民黨立委徐巧芯在臉書發文質疑，林的助理5日上午是否有帶立可白到議事處，把送案紀錄塗掉？羅智強也質問，林宜瑾辦公室上周五是否有在送案登記簿上登記？在5日上午用立可帶塗掉？他並稱歡迎林宜瑾提告，讓法院調閱立法院送案登記簿，查看看有沒有立可白擦掉一事。

方恩格今天在臉書發文表示，關於林宜瑾提出《兩岸人民關係條例》修正草案，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，自己覺得，重點是美國是否同意在國防特別預算、2026年中央預算還沒通過，以及川普要訪華的此時進行提案。他直言，不管是川普，亦或是美國前總統拜登、前副總統賀錦麗，美國都支持民進黨全面執政，不支持國民黨當總統或在立法院過半，但不等同川普或是其團隊什麼都同意。

