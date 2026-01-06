修正《兩岸條例》疑撤案 王鴻薇曝藍委群組反應：笑成一團

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，引發外界熱議，在昨（5）日，國民黨立委羅智強透露，林修正《兩岸人民關係條例》的提案已撤案，但被林本人否認。對此，國民黨立委王鴻薇透露，在昨天國民黨立委的群組中，大家笑成一團，「真的笑妳不敢」。

林宜瑾昨天晚間在臉書發文上傳圖卡，當中寫道，國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案，她並報告法案最新進度：一、仍有同仁欲連署；二、此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；三、議事處對提案做出許多修正建議。而針對林宜瑾的回應，王鴻薇在臉書發文怒嗆，「撤案就撤案，這根本越描越黑」，她除要求林，將哪個同仁要簽說出來，也質問，立法院議事處什麼時候會對委員的提案做修正建議？「哩麥擱騙啦」。

而在今天，王鴻薇在政論節目《新聞大白話》表示，林宜瑾目前有官司在身，此時提案修正《兩岸人民關係條例》，可能只是幌子，還是在用抗中、兩國論做政治提款機，「我認為還是要拚官司」。她指出，林宜瑾的選區是深綠選區，其可能覺得只要回應深綠選民，就對官司還有幫助，「我就說妳提好提滿，不要肖想在野黨幫妳當剎車皮」。

王鴻薇透露，自己近日收到民間「不要給林宜瑾當剎車皮」、「絕對不要擋《兩岸條例》修正案提案，就讓綠營出糗」的呼聲，昨天國民黨立委的群組中，大家更笑成一團，「真的笑妳不敢」。

