修法三讀 社宅須保留2成婚育宅

立法院會昨三讀通過住宅法修正案，明定社會住宅應提供至少百分之廿比率，出租給新婚二年內或育有未成年子女的婚育家庭等。國民黨立院黨團表示，將「婚育優先」與「租賃透明」入法，是為搶救少子化及爭取青年育兒家庭實質居住正義。內政部表示，公布每坪租金價格部分，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範。

現行住宅法規定，社宅應至少提供百分之四十以上比率出租給經濟或社會弱勢者。這次修法，增訂應提供至少百分之廿比率的「婚育宅」，朝野都有高度共識。昨立法院會全案表決時，獲藍、綠、白三黨一○八票全票通過，連主持議事的立法院長韓國瑜都驚呼，出席一○八票、反對○票、棄權○票。

三讀條文也明定，為確保民眾即時掌握全國社宅招租等相關資訊，內政部應建置全國統一申請登記平台，並定期統計分析，將其供給區位、戶數需求、房型配比及所需公共設施，作為將來擬訂社宅興辦計畫依據。

三讀條文也增訂第十九條之一，明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租代管以達百分之五十為原則；另增訂第廿條之一，辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況，評估社宅使用需求、畫設社宅所需用地。

內政部長劉世芳表示，政府持續推動租金補貼、包租代管與多元社宅三軌政策，中央與地方將共同合作，朝照顧百萬戶租屋家庭目標邁進。

內政部表示，公布每坪租金價格部分，因現行租金補貼案件中，分租套、雅房比例偏高，實際面積資料的提供、認定及核實，涉及地方政府執行實務，尚須與相關專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範等事宜，才能實質促進租賃住宅市場資訊透明與健全發展，而不造成地方政府執行同仁嚴重負擔。

國民黨立委黃健豪表示，台灣長期低薪高房價，年輕人面臨買房與育兒兩難，因此率先提案修法，明訂婚育宅獨立比例，保障育有未成年子女或準備成家的家庭優先入住社宅，且不排擠弱勢族群，盼建立更完整的婚育住宅支持體系。

