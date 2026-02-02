修法不是保證復照？《衛廣法》真正關鍵仍在行政法院

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》等修法，但外傳府院研擬「不副署」，而賴清德總統今（2日）也說，正積極跟專家學者討論中。對於《衛廣法》部分，民眾黨主席黃國昌回應，若行政法院認為NCC（國家通訊傳播委員會）亂判，「難不成按照NCC的標準，全部都要捧民進黨，執照才能繼續延續下去嗎？」若行政法院說NCC當初對中天撤照決定是錯的，那依《衛廣法》修正的規定，「人家的權利就要恢復」。

賴清德今早表達，將運用合憲、合法方式面對《衛廣法》、「不當黨產條例」，目前正在積極跟專家學者討論中。

面對立院已三讀通過的《衛廣法》修法，黃國昌2日中午接受媒體人黃光芹主持的《中午來開匯》網路節目訪問時表示，民進黨1月30日一直說修《衛廣法》是「為了中天」、「因人設事量身打造」，結果NCC出來說「這不是中天條款」、「中天不適用」，大家聽了不覺得很亂嗎？賴清德說修《衛廣法》是「中天條款」，但NCC又說「中天不適用」，到底是NCC說了算？還是賴清德說了算？搞得大家很混亂。

黃國昌批評，其實答案只有一個，就是民進黨為了發動政治攻擊，將法律制度規定全丟到垃圾桶，根本不管法律怎麼規定，都是「民進黨說了算」，看怎麼解釋、標籤化最符合民進黨利益，就用這方式來拿來標籤化，進行想要配合的政治攻擊解釋，「這就是民進黨」。

黃國昌指出，《衛廣法》條文要處理的問題非常簡單，一個電視台若被NCC撤照，那電視台當然有權利去打行政訴訟，倘若行政法院最終將NCC撤照處分撤銷，也就是行政法院認為NCC決定錯誤，「現在法律問題來了，當NCC決定被行政法院撤銷，請問接下來該怎麼辦？本來的法律根本沒有規定」。

黃國昌舉例，假設今天此節目的新聞媒體，被NCC覺得不上道、一天到晚散播假訊息，所以撤銷其執照，那該媒體老闆一定很不高興，就跑去行政法院，而行政法院若也說NCC亂判、該媒體是新聞自由及言論自由，「那難不成按照NCC的標準，全部都要捧民進黨，執照才能繼續延續下去嗎？」所以行政法院就把NCC違法的行政處分撤銷掉，「接下來該怎麼辦？」

黃光芹直言「該復台啊！」而黃國昌也說，「對啊！這個不就是最清楚的結論嗎？所以你會因為立法院通過這個法律，中天就當然復照嗎？當然不會啊！你還要看最後行政訴訟結果是什麼。」

黃國昌說，若最後行政法院認為當初NCC決定是對的，那《衛廣法》修正對中天一點幫助都沒有，「但如果今天行政法院說『NCC當初決定是錯的』，那依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦，人家的權利就要恢復」。

