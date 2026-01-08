修法增訂現役軍人效忠敵人罪 立委盼補強法律明確性

（中央社記者王揚宇台北8日電）行政院提陸海空軍刑法修法，增訂現役軍人對敵人表示效忠最重處7年等罰則。立法院聯席會議今天開會，立委主張修法須符合法律明確性原則，司法院則建議增加適性犯要件，避免過度擴張懲罰範圍。

立法院司法及法制、外交及國防委員會今天併案審查行政院與多位民進黨立委所提陸海空軍刑法第24條條文修正草案，國防部副部長鍾樹明等人列席說明並備質詢。今天的議程僅進行詢答，草案另定期繼續審查。

行政院修法版本明定，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處1年以上7年以下有期徒刑。此外，不盡其應盡之責而降敵者，現行刑責為1年以上7年以下有期徒刑，行政院版改為3年以上10年以下有期徒刑。

鍾樹明說，鑑於近年發生現役軍人對敵人表示效忠情事，嚴重危害國家安全，相關法制確有檢討及修正的必要，國防部因此推動陸海空軍刑法第24條條文修正草案，加重降敵罪刑責，並增訂「對敵人為效忠之表示罪」，期能確保國家安全及軍事利益。

對此，司法院所提書面報告指出，「效忠之表示」其涵義甚廣，為避免過度擴張可罰性範圍，似宜增加適性犯要件，例如補充為「對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者」，而且本案研擬階段也曾採相關文字。

司法院也說，若不足以生軍事上的不利益，則以陸海空軍懲罰法所定勤務上或勤務外違紀行為加以規範即可，此等層級化處理也較符合比例原則及刑罰的最後手段性，因此建請再酌，但仍尊重權責機關及立法院的意見及決定。

多位國民黨立委質詢時，引用司法院的意見，要求修法必須符合法律明確性原則，例如國民黨立委王鴻薇說，她覺得司法院的建議很中肯，立法院法制局也做相關建議。

王鴻薇認為，修法方向合理，但如果不夠明確，就會發生很多立委擔心的是否容易入人於罪、產生文字獄等狀況，因此她希望能採行司法院的意見。

國民黨立委翁曉玲、羅智強等建議召開公聽會，把案子講清楚。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄表示，草案的方向是為了國家安全，但期待構成要件要更具體，他贊同修法方向，但請好好檢視構成要件，修法後也要產生實質效果，要有嚇阻力，希望大家可以再溝通一下，以利未來審查能更加順利。（編輯：翟思嘉）1150108