修法增訂「軍人效忠敵人罪」 國防部盼強化嚇阻力

行政院提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，新增「現役軍人對敵人表示效忠罪」。（翻攝自國會頻道）

立法院外交及國防、司法及法制委員會今日併案審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，草案明定「現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑」，其修法雖旨在填補國安漏洞，惟司法院及多位朝野立委擔憂「以其他方式為效忠表示」定義寬泛，呼籲應符合法律明確性原則，在保障國家安全與軍事利益時，兼顧法律明確性與刑罰比例原則，強化對現役軍人的忠誠義務約束。

行政院版草案修法納入「以言語、舉動、文 字、圖畫、電磁紀錄、 科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，處一年以上七年以下有期徒刑。」另也規範，若未盡職責而降敵者，刑責則提高至三年以上、十年以下。國防部副部長鍾樹明與法務司長吳逸聖列席說明指出，近年發生多起現役軍人遭吸收或公開表忠案例，已對國家安全構成重大威脅，修法目的是為了全面涵蓋現行法律未規範的樣態，以落實國軍忠誠義務並強化嚇阻力。

針對修法內容，司法院以書面報告指出，「效忠之表示」涵義過於廣泛，若缺乏具體損害標準，恐有過度擴張刑罰之虞，建議應增加適性犯要件，例如限制在「足以生軍事上不利益者」才構成犯罪；若行為未造成實質軍事損害，建議回歸《陸海空軍懲罰法》處理其違紀行為，以符合刑罰的最後手段性與比例原則。

國民黨立委王鴻薇、翁曉玲與羅智強等人支持司法院見解，指出條文不清恐導致「入人於罪」或類似文字獄的狀況，建議召開公聽會廣納各界意見，修法應符合法律明確性原則。民進黨立委莊瑞雄則表示，修法方向合理且有必要，但建議在審查過程中仔細檢視構成要件，確保刑罰實質有效並具嚇阻力。

國防部表示，現役軍人負有高度忠誠義務，修法並非限制言論自由，而是為了確保國防體系完整與國家軍事利益，對於違背忠誠義務者，必須依法加重處罰以正軍風。





