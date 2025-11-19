修法對家暴者電子監控？ 石崇良：半年內提草案

立委提案對家暴者電子監控，石崇良說，半年內提草案。（圖：衛福部臉書）

立委提案修正《家庭暴力防治法》，打算對高風險施暴者進行電子監控，降低再犯機率。衛福部長石崇良今天（19日）表示，衛福部會主責修法，並和各部會討論配套措施，但因實施電子監控涉及人身自由、隱私問題，修法必須嚴謹，約需半年再提出草案。

新北市土城區7月發生一名家暴男違反保護令，當街殺害妻子及小姨子的案件，事後衛福部提出將跨部會檢討，前部長邱泰源承諾研議修「家暴法」。朝野立委提出多起修正草案，立法院社福及衛環委員會今天邀石崇良列席審查。

立法院社福及衛環委員會今天排審8案「家庭暴力防治法部分條文修正草案」，都是朝野立委版本，沒有行政院版本。立委黃國昌質疑，衛福部是否還有修法規畫？是還需要時間，還是根本沒打算提案？對科技監控，衛福部是否轉為持保留態度？

石崇良承認，對於科技監控，衛福部態度保留，必須釐清執行細節，避免傷害被害人，但《家庭暴力防治法》修法還是會研議，目前正在搜集執行細節相關建議，還需半年時間研議，但在修法過程，將持續強化其他措施，保護被害人。

國民黨立委王育敏指出，現行法律對被害人保護不足，土城案件就是已拿到保護令的被害人，竟在街頭被加害人持刀行凶，法律保護不了被害人，應徹底檢討；如果對加害人實施電子監控，被害人是否能得到示警，知道加害人在哪裡。

石崇良解釋，修法還是要嚴謹，希望有更多溝通，也會持續強化其他措施；電子監控涉及人身自由行動及隱私問題，會研議做法。衛福部會主責修法，並找各部會一起討論，把配套做好。

◆發揮雞婆精神，兒虐家暴事件請通報保護專線113！