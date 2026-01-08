修法恐讓退撫基金提前破產 考試院會決議聲請釋憲

即時中心／温芸萱報導

立法院去（2025）年12月12日三讀修正《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，引發憲政爭議。考試院今（8）日院會決議，向憲法法庭聲請釋憲，並同步提出暫時處分。

立法院去年12月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，引發爭議。考試院今日召開院會，決議向憲法法庭聲請釋憲，並同步提出暫時處分聲請。

考試院指出，修法後恐使公務人員退撫基金提前用罄，衝擊基金永續經營，亦可能破壞代際正義與公益原則，進而影響考試院依法行使憲定職權。考試院認為，相關條文已涉及憲政權責分際問題，依《憲訴法》規定，有必要提請憲法法庭審查。

考試院強調，在憲法法庭作出最終判決前，將本於憲法職權及相關法律規定，審慎進行後續處理。

