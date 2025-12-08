修法拚《中天》復台 羅智強：修法過得依原執照、原頻道播出

國民黨團書記長羅智強等人推動《衛星廣播電視法》修法。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強等人推動《衛星廣播電視法》修法，提案執照遭註銷的電視台，若提起行政救濟，訴願期間或行政訴訟確定判決前 執照依然有效，且修法通過後溯及既往。 羅智強今（8日）直接喊話，若中天最終勝訴，主管機關更必須恢復《中天新聞台》的所有權利，讓中天正正當當的復台。

就藍白立委提出《衛星廣播電視法》修法草案，其中，第17條的修法方向主張，執照遭註銷的衛星廣播電視事業，及境外衛星廣播電視事業的分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。

羅智強批評，民進黨執政後，悍然關閉《中天新聞台》，即使NCC敗訴連連，仍不斷上訴與中天纏訟。NCC變成「東廠」，戕害新聞自由；內政部近日又以打詐為藉口，封掉小紅書，將黑手伸向網路，對民進黨來說，只要遇到解決不了的問題，最好的方法，就把發現民進黨問題者解決掉。

羅智強表示，如果鄭南榕地下有知，自己所爭取100％的言論自由被如此糟蹋，將情何以堪？捍衛新聞自由，讓掌權者不得箝制媒體，是他一貫的主張，莊嚴的承諾，他推動的《衛星廣播電視法》修正已啟動修法程序，修法開宗明義第一條，就是「捍衛新聞自由」，提醒NCC及掌權者，必須確保媒體第四權充分的自由。

羅智強表示，修法明定，主管機關對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則。修法也要求，NCC對於電視頻道的評鑑、換照，應公開透明，對媒體採低密度管制，讓閱聽大眾來決定媒體存在的價值。

羅智強強調，最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任，像《中天新聞台》這樣遭迫害的狀況，在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出。

