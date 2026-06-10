修法挨批阿北條款！黃國昌又賴給清德 林俊憲諷「不如這樣修」更開心

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民進黨立委林俊憲。郭宏章攝



立法院司法及法制委員會明（6/11）將審查民眾黨團提出的《刑事訴訟法》修正草案，擬刪除「勾串共犯或證人之虞」的羈押要件，挨批「阿北條款」。民眾黨主席黃國昌今（6/10）表示，相關說法是民進黨認知作戰，還指總統賴清德過去擔任立委時也曾提出類似修法；民進黨立委林俊憲則反批，兩者背景與目的完全不同，並諷刺不如直接修法規定不得調查、羈押、起訴前民眾黨主席柯文哲。

林俊憲指出，自柯文哲遭羈押後，黃國昌便持續指控司法「押人取供」及「司法迫害」，如今民眾黨更透過修法主張刪除羈押理由中的「勾串共犯或證人之虞」。

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林俊憲提及，相關修法提案其實早在2025年就已提出，但直到今年柯文哲案件一審宣判後才排入討論，質疑民眾黨是為了將法案包裝成對抗司法迫害的工具，形同依照特定被告的訴訟進度推動立法。

針對民眾黨引用總統賴清德過去擔任立委時曾提出類似修法主張作為辯護，林俊憲說，當時背景是2008年特偵組爆發教唆偽證、違法監聽等爭議，因此修法目的在於制衡檢調權力；與現今民眾黨主張修法協助特定案件被告的情況截然不同。

林俊憲續指，若刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押理由，未來包括詐騙集團、販毒集團等涉及多人共犯結構的案件，恐將增加嫌疑人滅證、串供的風險。

林俊憲批評，藍白陣營目前在立法院掌握席次優勢，若強行推動相關修法，未來若發生打擊詐騙或組織犯罪成效不彰的情況，民眾黨必須負起政治責任。他還說，既然如此，不如直接修法規定「不得調查、羈押、起訴柯文哲」，這樣比較乾脆，小草（指民眾黨支持者）也比較開心。

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