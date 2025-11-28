修法放寬六等親內結婚？石崇良：需要更多科學評估

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良(左)立法院備詢。(記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕「民法」規定旁系親屬在六親等以內不得結婚，立法院法制局建議修法將近親結婚限制從六親等放寬至四親等。衛福部長石崇良今天受訪僅表示，此議題要回歸專業討論，是否會因放寬親等造成遺傳疾病，還需要更多科學評估。

石崇良表示，這個還是要回到專業的討論，在少子女化時代來講，會不會因為放寬親等的關係，造成一些遺傳性疾病的增加，需要更多的科學評估。

此外，115年中央政府總預算持續卡關，是否會影響長照3.0？石崇良表示，確實在我們多項的計畫中，包含社安網2.0、長照3.0都有預算的增加。如果預算沒有辦法通過，按照規定是沒有辦法執行的，要等到立法院審議結果，才能推動新的相關計劃。

