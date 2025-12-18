修法禁止鼓吹戰爭 陸委會：捍衛中華民國是共識

針對政府修訂「國安法」增加鼓吹戰爭言論的行政裁罰，陸委會今天(18日)表示，捍衛中華民國是多數人的共識，且「兩公約」也提到要用法律禁止鼓吹戰爭；至於中國國台辦所謂「統一是共同願望」等說法，陸委會則重申，台灣是中華民國的台灣，未來應由2千3百萬台灣人民決定，中共沒有權利干預。



行政院會通過國安法修正草案，若有人鼓吹外國、陸港澳或境外敵對勢力發動戰爭或以非和平手段消滅中華民國主權，就已觸法並可處以罰鍰。

陸委會副主委梁文傑表示，捍衛中華民國是台灣絕大多數人的共識，而「公民與政治權利國際公約」也規定任何鼓吹戰爭的宣傳應以法律禁止，梁文傑說：『(原音)這個公約我政府已經有正式採納，所以政府有義務制定法律來禁止這一類的言行。』

廣告 廣告

有媒體特別關注台灣藝人或陸配以後若發表「武統」之類的言論，是否就可據此開罰？梁文傑表示，這必須根據當事人的具體行為再做認定，無法現在就回答這種假設性的問題。

另外，海基會董事長吳豊山宣布辭職，梁文傑在回應媒體提問時肯定他對兩岸交流業務的卓越貢獻，並在年度預算遭大幅刪減情況下，快速因應調整維持核心業務運作，帶來兩岸交流穩定基礎。

關於海基會董事長繼任人選，梁文傑指出，將依照海基會規章及政府程序處理，人選確定後就會對外說明。