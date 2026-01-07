修法禁鼓吹武統遭藍批箝制言論 梁文傑嗆勿雙標：說搶劫放火不行卻容忍消滅台灣？

陸委會副主委兼發言人梁文傑。資料照片



立法院內政委員會今（1/7）審查《國家安全法》修正草案，鼓吹武統重罰百萬，在野黨批箝制言論自由。陸委會副主委梁文傑受訪反問，「如果有人在網路上說要搶劫放火，法律上是禁止的，那他說希望誰來打台灣、消滅台灣，你覺得可以容忍嗎？不能夠雙標」。

另外，針對民進黨立委林宜瑾提案修《兩岸人民關係條例》，更名為《兩國條例》，梁文傑說，《兩岸人民條例》是很重要的法律，任何修法都應該取得社會共識，站在陸委會立場，任何修正案都需要社會討論。

廣告 廣告

至於《國安法》修法，任何人不得公開鼓吹對我國發動戰爭，違者最高處100萬，遭再也質疑是箝制言論自由，梁文傑重申，沒有辦法容忍有人在網路上說要搶劫、放火，這是要負法律責任的。所以，一個人在網路上說希望誰來攻打台灣、消滅台灣，「你覺得可以容忍嗎？」他強調，不應該雙標。

更多太報報導

MMC任務電腦失效有應處SOP 資深飛官：夜航、天候差、穿雲易導致空間迷向

【更新】川普宣告委內瑞拉將售美5千萬桶原油 中國恐成最大輸家

【更新】立德高階主管偷賣股票涉背信 董座包忠詒父子3人涉案交保金共520萬