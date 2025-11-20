修法禁「直美醫師」！工會批「打小孩給外人看」 石崇良罕見重話回應

針對部分醫師考取醫師執照後，連畢業後2年臨床醫學訓練（PGY）都沒完成，就直奔醫美診所上班，對此，衛福部決定修法導正，卻遭基層醫師團體批評，PGY訓練內容根本無涉醫美，衛福部此舉是「打小孩給外人看」。但石崇良今（20）日話更重，強調別以為醫師剛畢業就能獨立執行業務，民眾託付醫療人員的是生命，當然應該完成必要訓練。況且國內只有醫美出現「直美」現象，其他科都沒有，當然應該予以導正。

衛福部日前正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，針對醫美醫師設下技術門檻，限定醫師必須完成PGY，並修畢32小時課程才能施作一般醫美（雷射、注射等）；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。新法預定明年1月上路，且溯及既往，所有醫美醫師得在上路後2及3年內完成補正。

醫美非零風險 石崇良：才會要求醫生完成PGY訓練

石崇良今日下午出席「衛生福利部社會及家庭署新任署長布達暨宣誓典禮」，會前接受媒體聯訪，回應台北市醫師職業工會質疑，勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關之臨床負荷是「強摘的瓜不甜」、「修理小孩給外人看」。

石崇良說，醫美不是完全沒有任何的副作用或者是醫療傷害，再加上尋求醫美服務的多數民眾，基本上都是健康的，並沒有醫療的急迫性，如果因為醫師的訓練不夠完整，而造成額外的風險，對民眾的傷害跟醫學倫理上的要求，都必須檢討，此次才會去要求要完成PGY訓練才能執行醫美。

石崇良強調，醫界過去傳統、長期就一直認為醫師不是一畢業就能夠獨立執行業務，才會有住院醫師的訓練要求，不論未來是要走一般科或次專科，都要進行、完成住院醫師訓練，從來就不是想像一個醫師剛畢業就有辦法獨立執行業務。

民眾安全第一 石崇良強調醫師訓練不可省

石崇良說，現在要求直美醫師補修PGY及32小時的課程，只是回到正規醫學教育的程序、過程而已。醫師需要負擔的是民眾的生命，民眾把生命託付給醫療人員 ，我們當然應該要秉持最慎重、最恭敬的心情，完成必要的訓練。

石崇良指出，根據醫事司統計，從有PGY制度以來，全台約有600位左右未經PGY訓練就執業者，人數不多，由於美容醫學沒有特殊的執業科別，所以只算是一般科、不登記專科。

