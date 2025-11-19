修法禁「直美」醫師！工會批「修理小孩給外人看」石崇良：會給時間補正

記者簡浩正／台北報導

近年醫美爭議層出不窮，從手術風險、醫師資格、診所認證等，甚至國內發生多起醫美死亡事件。衛福部日前表示將推動改革，未來將禁止一畢業就從事醫美工作，執刀醫師強制要求具備大外科資格。衛福部近日預告「醫美特管法」，將醫美改為3層級管理。北市醫師職業工會批評，若本次修法核心關懷在於病人安全，衛福部顯然在草案挑起醫界敏感神經同時，更應拋出不僅是直覺的實證基礎，避免淪落「修理小孩給外人看」的疑聲。衛福部長石崇良今（19）日回應，對醫美管理，需回歸醫療品質與病人權益，能力訓練是最為基礎，所以會給予一段時間完成補正後，再繼續執行。也就是說「直美」醫師必須回去訓練。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮，許多年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，不少「直美」醫師甚至只透過廠商課程或師徒制學習後就上工，完全缺乏醫學中心的正規訓練。

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。

北市醫師職業工會發出聲明指出，上述草案不只對醫美產業，也對整體醫療人力生態影響甚鉅，並非僅限特定領域，工會對此亦有相當之討論與評價。倘若草案上路，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行兩年之PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關之臨床負荷，對於醫院教學行政而言亦是陌生的挑戰與成本，「強摘的瓜不甜莫過於是。」

工會表示，綜觀本次公告草案，除將進行醫療美容之初階門檻訂於PGY訓練以外，也將醫美手術劃分類型並授予特定專科具有執業之權限，背後邏輯自然是基於提升醫美病人安全之意識，但仍必須面對多重質疑，例如過去爆發重大病安疑雲者並非未經專科訓練之醫師。在推動限縮政策同時，衛福部自然應對以下內容提出服眾之數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格之醫師涉及醫療事故比例及調查等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午審查「家庭暴力防治法部分條文修正草案」，石崇良出席備詢。他會前接受媒體聯訪，被詢問上述事件看法。

石崇良回應，對醫美管理，需回歸醫療品質與病人權益。能力訓練還是最基礎的。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良說，特管辦法的修訂，醫學美容的管理是要回到醫療品質跟病人權益，讓專科醫師制度對醫療品質有要求，醫學美容回歸專科醫師訓練，可確保醫師基本能力培養，各國均採類似做法，以病人安全與權益為重；而任何法規修訂，都會考量信賴保護原則，本次修法會訂出「過渡期」，讓已在執行醫美的醫師，有一段時間補正訓練，就是回到教學醫院完成PGY訓練，盼藉此平衡執業者權益與民眾利益。

他進一步指出，必須以病人安全及權益為最大原則處理所有政策。所有法規修訂時，都會考慮信賴保護原則，處理通常會有2種，一種是不溯及既往、另一種則是過渡、讓其有補正機會。

媒體詢問，新的法規會溯及既往嗎？石崇良說上述兩者都屬於信賴保護原則可執行的方式，會在民眾利益跟執業者的權益間取得平衡，「能力訓練還是最基礎的，給予一定時間完成補正後，再繼續執行。」

