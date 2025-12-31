修法解套救國團！協商1小時無共識 藍委瞎扯綠「這些人」曾任幹部

記者楊士誼／台北報導

黨產條例修法協商一小時，最終無共識交院會處理。（圖／翻攝自國會頻道）

國民黨立委游顥推動黨產條例修法，將附隨組織定義修改，替救國團解套。立法院今（31）日黨團協商上，綠營批評救國團並非公益組織，其本質就是在威權時期侵佔許多國有財產；黨產會主委林峯正也強調，提案應回到委員會讓更多人參與討論。但游顥卻扯鍾佳濱、黃偉哲、童子瑋等綠營人物都擔任過救國團的職務，而協商也沒有共識，交由院會處理。

鍾佳濱發言時指出，自己當屏東副縣長時，屏東公園內就有救國團的屋舍，土地登記清楚寫著就是登記給救國團，縣府費盡九牛二虎之力才把土地要回來，還要給救國團時間另覓土地重建。他直言，很多在救國團的人在做公益，但救國團不是公益組織，其成員參與很多公益活動並不能改變救國團在威權時期不法侵佔許多國有財產的本質。

張啓楷則表示，參加救國團的成員很多都在做公益，救國團本身也在做公益，疫情期間還幫許多縣市政府的忙，近年風災時救國團也有前往災區幫忙，因此救國團就是公益團體。他強調，轉型正義不該成為勝利者的正義或報復、清算，應符合社會公益、轉型為非營利和未來不屬於任何政黨。

游顥則稱，鍾佳濱在屏東救國團擔任多年副指導委員跟副主委，現在又轉任為顧問，在地方跟救國團緊密結合，在台北又必須說救國團不是公益組織。他還表示，黨產會發言人施錦芳過去也做過救國團墾丁青年活動中心主委；許智傑、林岱樺做過高雄救國團指導委員多年，基隆市議長童子瑋也擔任基隆救國團指導委員多年，在救國團團慶上，屏東縣長周春米、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、立委何欣純、高雄市議長康裕成等人都對救國團表示祝賀。文字上的修正是還給救國團和民間團體公道，且救國團本身就是公益組織。

黨產會主委林峯正則表示反對修法，他指出，法案牽涉釋字793號轉型正義的價值，提案應回到委員會讓更多人參與討論，而非逕付二讀，連討論機會都沒有。他強調，救國團是國民黨來台以後在黨內成立的組織，所有過程都是國民黨決定、工作由國民黨指導，財政受國家資助。他也表示，救國團不隸屬於國家後，它的財務沒有清算交回國家，仍給救國團使用，並不合理。

協商一小時後，會議主席羅智強表示，協商未達成共識，送交院會處理。

