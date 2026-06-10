修法讓中國人選總統？國民黨團翻「國籍法」：停止用汙衊造謠手法治國

記者詹宜庭／台北報導

國民黨團今召開「民進黨執政只能靠政治謠言轉移焦點？」記者會（圖／國民黨團提供）

綠營近日質疑國民黨立委提出《國籍法》修正案，讓中配參選中華民國總統。國民黨團今（10日）召開記者會駁斥，民進黨刻意釋放出假訊息誤導國人，試圖轉移日菲兩國在台灣東部海域周邊，提出專屬經濟海域與大陸礁層劃界談判，民進黨政府失能、失職，無力捍衛主權、漁權，對外軟弱的事實。

國民黨團嚴正指出，根據《國籍法》、《總統副總統選舉罷免法》規定，只要大陸地區、港澳地區人民，縱使取得中華民國身分證，也不能參選中華民國總統。國民黨團提出《國籍法》修法，釐清法律適用關係，避免規範競合，確保法制的一致性。他們再次呼籲民進黨，請停止再用汙衊造謠的手法來治國，如果執政只剩下抹黑和講鬼故事的功能，終究會遭台灣人民所唾棄。

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書記長林沛祥表示，最近有人宣稱國民黨修《國籍法》，是為了要讓中國人民來台灣選總統。坦白講，這種說法最大的問題不是立場不同，而是連法律都沒看。如果法律是一本書，那有些人現在的操作方式，就是只看封面就開始寫讀書心得。

林沛祥指出，《國籍法》修正根本不可能讓中國人士參選總統。根據《總統副總統選舉罷免法》第20條第二項已經明文規定，「回復中華民國國籍者、因歸化取得中華民國國籍者，以及大陸地區人民、香港澳門居民經許可進入台灣地區者，都不得登記為總統、副總統候選人」。此外，《國籍法》第20條也明定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」

林沛祥說，法律寫得清清楚楚，結果有人硬要把它講成「中國人可以選台灣總統」，這已經不是誤解，而是編故事。而當時修法真正原因，是因為內政部曾自行解釋中配參政權利，引發《國籍法》、《憲法增修條文》第11條以及《兩岸人民關係條例》之間的適用爭議。所以才希望透過修法，釐清法律適用關係，避免規範競合，確保法制的一致性。很遺憾的，本來是法制整理，最後卻被包裝成國安危機；這就好像要修理家裡的電線，結果被說成要炸掉整棟房子。

林沛祥認為，現在更值得國人關注的，其實不是這些憑空捏造的謠言，而是台灣正在面對的外交現實。最近日本與菲律賓正式啟動台灣東部海域周邊的專屬經濟海域與大陸礁層劃界談判。接著中國立刻宣布在台灣東部海域展開所謂海上執法行動，甚至宣稱是在維護其海洋權益。更值得國人深思的是，美國國務院最新回應也只是表示，美方支持日本與菲律賓，並鼓勵北京以和平方式與鄰國解決爭端。

林沛祥提醒國人，更諷刺的是，日本、菲律賓、中國以及美國都在談「台灣東部海域周邊的專屬經濟海域與大陸礁層劃界談判」議題，但就是沒有中華民國，最直接受到影響的中華民國在哪裡？沒有。日菲談判沒有台灣，中國抗議沒有台灣，連美國回應裡面也沒有提到中華民國應該參與相關海域權益協商。換言之，就是四個字「沒有人理台灣」。

林沛祥說，更令人遺憾的是，當國家主權與海洋權益面臨挑戰的時候，執政黨不是努力爭取中華民國應有的位置，而是讓社會每天陷在「國民黨是不是要讓中國人選總統」這種低品質政治謠言裡面打轉。民進黨把國家利益被擺在旁邊，政治鬥爭被擺在最前面。真正應該被討論的，是為什麼日菲在談我們周邊海域，中華民國沒有席次？

林沛祥要問，民進黨不是說我們是棋手，不是棋子嗎？為什麼中國可以宣稱執法？民進黨不是說我們在餐桌上，不是菜餚嗎？為什麼美國回應時談日本、談菲律賓、談北京，卻沒有人替中華民國爭取應有的角色？民進黨不是說台美關係史上最佳嗎？這才是國人真正應該擔心的事情。

林沛祥認為，今天的台灣，最大的危機不是一個根本不存在的修法陰謀。現在台灣最大的危機，是別人正在討論周邊海域的未來，而我們卻連坐上談判桌的資格都快被忽略。因此，他要呼籲國人，看到政治訊息的時候，多查證一次。看到聳動標題的時候，多思考一下，「因為有些人希望你憤怒，有些人希望你恐懼。但真正值得我們憤怒的，應該是國家權益被忽視；真正值得我們警惕的，應該是外交無能，被謠言掩蓋。當大家都在討論不存在的問題時，真正的問題往往就被偷偷帶過去了。」

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