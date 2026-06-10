修法讓中國籍能選總統？ 藍黨團怒斥民進黨造謠

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國民黨團書記長林沛祥、副書記長許宇甄痛斥綠營造謠。 圖：國民黨立法院黨團/提供

[Newtalk新聞] 面對政壇傳出，國民黨立法院黨團有意提出《國籍法》修正案，讓中國籍配偶也能參選中華民國總統。國民黨團書記長林沛祥、副書記長許宇甄今（10日）召開記者會澄清，《國籍法》修正根本不可能讓中國人士參選總統，這次提出修正《國籍法》，是針對長期生活在台灣，已經取得中華民國身分證的中配和所有新住民，他們的參政權合適的問題。

林沛祥表示，最近有人宣稱國民黨修《國籍法》，是為了要讓中國人民來台灣選總統，這種說法最大的問題不是立場不同，而是連法律都沒看。「如果法律是一本書，那有些人現在的操作方式，就是只看封面就開始寫讀書心得。」

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林沛祥說明，《國籍法》修正根本不可能讓中國人士參選總統。根據《總統副總統選舉罷免法》第20條第二項已經明文規定，「回復中華民國國籍者、因歸化取得中華民國國籍者，以及大陸地區人民、香港澳門居民經許可進入台灣地區者，都不得登記為總統、副總統候選人。」此外，《國籍法》第20條也明定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」

林沛祥說，法律寫得清清楚楚，結果有人硬要把它講成「中國人可以選台灣總統」，這已經不是誤解，而是編故事。而當時修法真正原因，是因為內政部曾自行解釋中配參政權利，引發《國籍法》、《憲法增修條文》第11條以及《兩岸人民關係條例》之間的適用爭議。所以才希望透過修法，釐清法律適用關係，避免規範競合，確保法制的一致性。很遺憾的，本來是法制整理，最後卻被包裝成國安危機。

許宇甄抨擊，民進黨為了轉移執政無能焦點，包括側翼、政客和綠媒，公然散播極度荒謬、毫無法律常識的謠言聲稱，「國民黨修《國籍法》，是為了讓大陸人民可以選中華民國總統。」放出這樣的謠言，不是法盲，就是把台灣人民當作傻子。

許宇甄補充，許宇甄進一步指出，這次提出修正《國籍法》，是針對長期生活在台灣，已經取得中華民國身分證的中配和所有新住民，他們的參政權合適的問題。民進黨卻乘機以「乾坤大挪移」方式造謠，扭曲成中國人民可以來台選中華民國總統，這不是造謠？什麼才是造謠？

國民黨團嚴正指出，根據《國籍法》、《總統副總統選舉罷免法》規定，只要大陸地區、港澳地區人民，縱使取得中華民國身分證，也不能參選中華民國總統。國民黨團提出《國籍法》修法，釐清法律適用關係，避免規範競合，確保法制的一致性。國民黨團再次呼籲民進黨，請停止再用汙衊造謠的手法來治國，如果執政只剩下抹黑和講鬼故事的功能，終究會遭台灣人民所唾棄。

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